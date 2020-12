Andorra la Vella distribuirà el segon test gratuït d’antígens entre el 28 i el 30 de desembre

El proper dilluns, 28 de desembre, el Comú d’Andorra la Vella començarà la segona ronda de distribució dels tests gratuïts d’antígens a tots els residents a la parròquia d’Andorra la Vella majors de 6 anys per evitar la transmissió de la COVID-19 durant la celebració de Cap d’any. El punt de recollida de les proves que proporciona el Govern es manté a l’antiga plaça de braus, enfront de l’edifici administratiu del Govern, amb el mateix operatiu que s’ha fet en els darrers dies.

Per tant, es recomana que hi acudeixi una única persona, que s’haurà d’identificar amb un document oficial, per recollir els tests de tots els convivents inscrits en la seva unitat familiar. Ho ha de fer a la taula assenyalada amb la lletra que correspon a la inicial del cognom del cap de casa.

El punt de distribució dels autotests estarà obert al públic entre el dilluns 28 i el dimecres 30 de desembre de les 8 a les 20 hores. S’hi podrà accedir a peu o en cotxe i la barrera de l’aparcament romandrà oberta durant els horaris de recollida.

El Comú d’Andorra la Vella ressalta el bon funcionament de la primera fase del repartiment, que ha acabat aquest dimecres al vespre, que s’ha fet de manera esglaonada i ordenada.