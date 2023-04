Andorra la Vella: Comencen les obres de renovació de la zona de jocs del Parc Central

Inici dels treballs a la zona de jocs del Parc Central, a Andorra la Vella (AndorraCapital)

Aquesta setmana han començat les obres de reforma integral de la zona de jocs del Parc Central, a Andorra la Vella, un projecte que es va adjudicar la setmana passada pel Consell de Comú per un valor de 387.418 euros. Els treballs, que estaran enllestits a principi d’aquest estiu, preveuen la renovació de les estructures, la instal·lació de més jocs inclusius i la col·locació de multijocs per a infants fins als 12 anys amb plataformes, tobogans i diversos nivells. L’àrea de jocs, a més, es distribuirà per edats en dos sectors diferenciats del parc: un per a infants d’entre 2 i 6 anys i un altre per a usuaris d’entre 6 i 12 anys.

També es projecta més zona de gespa i més arbres per a ampliar els espais d’ombra (es guanyaran prop de 700 metres quadrats), es canviarà el paviment de seguretat, que també s’amplia en 700 metres quadrats addicionals respecte al que hi ha avui, s’instal·larà una font d’aigua a la zona esportiva i es renovarà el mobiliari urbà.

En la primera fase, les obres se centraran en un dels laterals del parc, a la zona on hi havia fins ara instal·lada la tirolina (paral·lela a l’antiga Batllia), que quedarà tancada.

En la segona fase, prevista entre mitjans de maig i final de juny, es tancarà la resta d’àrees de jocs, mentre durin els treballs per a garantir la seguretat dels usuaris.

No obstant això, l’àrea esportiva i les pistes de voleibol quedaran sempre obertes i operatives, tot i que quan estigui la zona d’obres perimetrada s’hi haurà d’accedir pel passeig del riu.





Després de 30 anys

La reforma integral de l’àrea de jocs del Parc Central, una de les demandes que ha rebut el Comú en les dues edicions dels Pressupostos participatius, es du a terme després de 30 anys i davant la necessitat de substitució d’algunes estructures, malgrat que s’hi ha anat fent petites intervencions de manteniment. Aquestes millores se sumen a les fetes en els darrers anys, com la naturalització del llac i l’ampliació de zona de gespa, la retirada de les tanques de tot el perímetre del parc per a obrir-lo a la ciutadania les 24 hores, i la construcció del Centre d’art.

Alguns elements existents es mantindran, com el joc de tobogans de 12 metres i 5 pisos que es va instal·lar l’any 2019 arran de la demanda dels escolars de la parròquia a través del Consell d’Infants, o la piràmide de cordes i una estructura amb un petit rocòdrom.