Andorra la Vella comença els tests d’anticossos a voluntaris i familiars

Hi ha 14 taules amb Stop Labs habilitades a les plantes 4 i 5 de l’aparcament Centre Ciutat de Prat de la Creu.

Aquest dissabte s’hi desplacen voluntaris acompanyats de les seves unitats familiars, la majoria en vehicle. En total i segons calcula la cònsol major, Conxita Marsol, hi han de passar uns 500 vehicles fins diumenge.

Andorra la Vella tindrà dos punts més, un al Centre de Congressos per a la gent que es desplaça a peu i un altre a la caserna de bombers de Santa Coloma on a partir de dilluns hi passaran transfronterers i ciutadans de la localitat que van a peu, en total uns 300.

El comú ja ha fet la meitat de les trucades que ha de fer i ja ha convocat fins a 9.000 ciutadans. Marsol explica que encara s’està incrivint gent a la plataforma, que seran els darrers en rebre una cita per als tests, i preveu que el proper dijous ja s’hagi contactat totes les persones que s’han inscrit fins ara.

A l’aparcament s’hi ha desplaçat el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ja que els d’Andorra la Vella seran dels Stop Labs que rebran més ciutadans. Ha fet un balanç positiu del funcionament de les diferents zones habilitades.

Un 10% de les proves als diferents col·lectius han donat positiu

Dels resultats ha dit que eren variables i ha destacat que un 10% de les proves han sortit positives en IGM, fet que ha comportat l’aïllament d’aquestes persones.

Una xifra amb la qual ja comptaven, de fet ja tenien més voluntaris per poder substituir-los. La problemàtica ha estat quan ha afectat sanitaris.

Aquest dissabte i diumenge continuaran les proves als Stop Labs de les parròquies centrals i es continuarà revisant la resta de punts ubicats a les diferents parròquies.

Dilluns serà la prova de foc que coincidirà amb la tornada a la feina de prop de 5.000 persones. Un aspecte que podria afectar la mobilitat sobretot a la capital que ha tallat la pujada del Govern i una part de Príncep Benlloch creant un accés únic als Stop Labs.