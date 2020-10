Andorra la Vella aprova un suplement de crèdit per remodelar l’avinguda d’Enclar

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquesta tarda un suplement de crèdit per valor de 889.890 euros per poder licitar abans de final de desembre les obres d’embelliment i reforma de l’avinguda d’Enclar, en el tram comprès entre l’avinguda i la rotonda d’Enclar, d’uns 600 metres de llargada. Aquest moviment pressupostari es fa després de reconduir diferents partides que no s’han utilitzat aquest exercici, com la del futur Museu de la bicicleta o l’ampliació del cementiri que es desenvoluparan l’any vinent. Així doncs, els treballs no impliquen cap ampliació del pressupost d’enguany.

La remodelació de l’avinguda d’Enclar estava prevista en futurs exercicis però, amb l’objectiu de reactivar l’economia després de l’aturada a causa de la crisi sanitària, és una de les obres que s’ha decidit anticipar. El projecte va en la línia de pacificació dels espais públics per oferir més espai al vianant i preveu l’ampliació de les voravies, l’adequació d’un carril bici i mesures per reduir la velocitat dels vehicles a la zona, com carrils de circulació de 3 metres d’amplada i passos de vianants amb elevacions.

L’avançament de projectes urbanístics per estimular l’obra pública és una de les mesures que s’inclouen en el paquet d’accions que ha engegat el Comú d’Andorra la Vella per fer front a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.

Precisament, l’aprovació d’aquest punt de l’acta, en què s’han abstingut tres consellers socialdemòcrates en la votació, ha posat de manifest el malestar de la minoria per la manca de transparència de la majoria comunal i que de moltes qüestions i projectes no se’ls informi fins que són a la sessió del Consell de Comú.

En aquest sentit, la líder dels socialdemòcrates al Comú d’Andorra la Vella, Dolors Carmona, ha manifestat que “és una desconsideració” vers la minoria, que “també som consellers de Comú”, alhora que ha defensat que “ens mereixem el mateix tracte” i rebre la informació prèviament a la celebració de la sessió del Consell de Comú per poder analitzar-la i complir amb les obligacions que tenen com a representants del poble.

Referent a l’embelliment, han reclamat les memòries explicativa, econòmica i del departament d’Urbanisme que justifiquin la necessitat i la urgència del projecte i d’on provenen els diners que doten el suplement de crèdit, tal com estableix en la Llei de finances comunals. Alhora, han demanat a quina partida es destina el suplement de crèdit, ja que el projecte en qüestió no constava en el pressupost i quins projectes s’han descartat per poder tirar endavant aquest embelliment. En aquest punt, els socialdemòcrates han defensat que la majoria no va fer una bona previsió, i tampoc una bona priorització, a l’hora d’elaborar el pressupost. “Són coses prou importants perquè ho puguem analitzar abans d’arribar al Consell de Comú”, ha valorat Carmona després que el cònsol menor s’hagi compromès a fer arribar la memòria en els pròxims dies.

Els consellers del Partit Socialdemòcrata també han posat en dubte l’argument esgrimit per la majoria per a justificar aquest canvi per afavorir la reactivació econòmica de la parròquia. En aquest sentit, el conseller Sergi González ha explicat que s’ha renunciat a fer sis projectes, de diferents sectors, i diferents empreses implicades, per fer un sol projecte, amb una sola empresa. Així, ha assegurat que amb els projectes previs s’estava “diversificant la reactivació comercial”.

Subvencions esportives per valor de 405.000 euros

Durant la sessió d’avui també s’han aprovat les subvencions esportives per a la temporada 2020-2021 per un valor de 405.000 euros amb l’objectiu de donar suport a les entitats que realitzen activitats a Andorra la Vella. Aquestes ajudes directes es distribueixen en 53 sol·licituds que s’han resolt favorablement i 5 programes esportius diferents. Els programes que han incrementat més la partida són el de promoció de l’activitat física i l’esport en sectors socials amb característiques especials, el destinat a la formació de tècnics i directius esportius, i el que dona suport a les activitats esportives que s’organitzen en períodes de vacances escolars.

Als ajuts econòmics directes s’han de sumar d’altres accions indirectes adreçades a les entitats esportives per pal·liar els efectes de la crisi sanitària i que superen els 40.000 euros, com la cessió d’instal·lacions de manera gratuïta als clubs i ajudes al transport per poder dur a terme campus esportius. Per tant, l’increment real dels ajuts i subvencions és, doncs, per aquesta temporada del 10%.

La sessió de Consell de Comú d’avui ha estat presidida pel cònsol menor, David Astrié, en absència de la cònsol major, Conxita Marsol, aïllada preventivament per haver estat en contacte amb un positiu de coronavirus.