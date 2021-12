Andorra la Vella aprova un pressupost de 50,3 milions mentre continua rebaixant l’endeutament

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha aprovat un pressupost de 50,3 milions, que destinarà 13 milions a inversions. Entre les més destacades, cal assenyalar millores per seguir fomentant la política d’afavorir les zones per a vianants. En aquest sentit, es destinarà una partida d’1 milió a arranjar voravies de la parròquia. Cal destacar, d’una banda, la millora del passeig del riu entre la plaça de la Rotonda i el límit amb Escaldes-Engordany amb un cost previst d’1,5 milions. El mateix import es destinarà a la construcció d’un atractiu turístic amb fonts al riu Valira que es podran sincronitzar amb música i llums. També cal destacar l’embelliment dels passatges Europa i Aigüeta, que potenciaran la connexió i entrada amb Prada Ramon des de l’eix comercial principal, i millores en altres zones com el carrer La Llacuna.

La qualitat de vida dels ciutadans millorarà amb la creació d’un nou equipament a l’entorn de Santa Coloma. Es tracta d’un nou parc d’uns 3.200 metres quadrats amb accés des de l’avinguda Santa Coloma i amb entrada directa des del tartan del passeig del riu, pel qual s’han reservat 400.000 euros. L’espai inclourà, a petició del Consell d’infants de la parròquia, una zona de parkour. D’aquesta manera, Andorra la Vella haurà guanyat en el termini de dos anys prop d’un 30% de superfície destinada a parcs verds, i estableix un circuit de parcs i zones verdes al voltant del riu que s’iniciarà al Parc de la Serradora i continuarà al nou parc, fins arribar al Parc Central, pulmó verd de la parròquia i centre neuràlgic del passeig i de la cultura.

En aquesta mateixa zona es posarà en marxa un nou aparcament dissuasiu a preus reduïts per fomentar l’ús del transport públic. El bus comunal es reforçarà i passarà a integrar-se gratuïtament en les tarifes dels ciutadans amb abonaments mensuals de les línies nacionals de bus regular. El Comú d’Andorra la Vella, cal dir que revisa enguany la política d’aparcaments amb preus més econòmics per als residents no només de la parròquia, sinó de tot el país. A més, s’igualen les tarifes per a tots els aparcaments, ja siguin horitzontals amb barrera, com el del Parc Central, o verticals, com l’aparcament Centre Ciutat.

Al 2022 es realitzarà una nova fase del desplegament de la xarxa separativa d’aigües a Santa Coloma amb un cost previst de 500.000 euros i es destinaran 300.000 euros a la fase 2 de protecció contra caiguda de blocs rocosos a la zona del col·legi Sant Ermengol. El mateix import es reserva per adquirir un nou equip de neteja.

El Comú d’Andorra la Vella, que enguany també farà un pas decidit cap a l’administració electrònica –integrarà una plataforma de gestió d’expedients electrònics que tindrà un cost proper als 300.000 euros-, continua apostant pels esdeveniments de promoció turística que contribueixen a dinamitzar el teixit comercial, hoteler i de restauració de la parròquia. Alguns d’ells, ja totalment consolidats com el Poblet de Nadal. D’altres, amb col·laboracions i patrocinis perquè Andorra la Vella aculli esdeveniments com els concerts de l’Andorra Mountain Music, o l’Andorra Multisport Festival amb la reedició de diferents curses esportives de primer nivell amb el segell IronMan.

La participació ciutadana continua sent un dels pilars de l’acció comunal. Per això, els Pressupostos Participatius iniciats el 2021, i que van obtenir com a resultat la construcció d’una zona amb pistes de bàsquet, es reeditaran doblant la partida econòmica, situant-la en 200.000 euros, perquè els ciutadans triïn quin és el projecte que més s’escau als seus interessos. Per fomentar la cohesió social, se seguirà apostant per la Festa Major, la Fira d’Andorra la Vella i altres esdeveniments populars, alhora que es continuarà amb les polítiques de subvencions per impulsar l’activitat de les entitats culturals i esportives de la parròquia.

L’endeutament, a més, s’ha reduït pràcticament a la meitat des del 2016. S’han eixugat prop de 3,5 milions d’euros per any, passant de 42 milions als 23 previstos, tot i les inversions que en aquests anys s’han dut a terme a la parròquia.

El cadastre parroquial, una realitat

Després de més de cinc anys de treball intens, el Consell de Comú ha donat llum verd avui al Decret d’aprovació dels polígons cadastrals i de finalització dels treballs de formació del cadastre parroquial, que han permès determinar que Andorra la Vella disposa d’uns 1.600 edificis, més de 2.000 parcel·les –unes 450 sense edificar- i 61.000 unitats cadastrals (s’hi inclouen pisos, terrenys, places d’aparcaments, etc). El Comú ha resolt una seixantena d’al·legacions que han permès tirar endavant aquest registre cadastral que aporta seguretat jurídica als propietaris de béns a la parròquia, que en podran consultar les característiques en línia a través del certificat digital. El cadastre d’Andorra la Vella es publicarà al gener al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA).

Altres acords del Consell de Comú

El Consell de Comú ha donat llum verd al conveni de cessió pública del passatge que els propietaris del casino construiran sobre la coberta de l’edifici i que connectarà amb la plaça del Poble a la zona situada sobre l’aparcament Vinyes. D’aquesta manera, es permetrà la connexió per a vianants entre la part alta de l’avinguda Meritxell i la plaça del Poble a través d’un passatge i unes escales.

Un altre conveni rellevant que s’ha aprovat fa referència a la cessió al Govern del Centre d’art d’Andorra la Vella, que s’està construint al Parc Central i que disposarà d’una superfície de 407 metres quadrats. El ministeri de Cultura utilitzarà l’espai com a sala permanent d’exposicions.

Avui també s’ha acordat adjudicar el subministrament, la instal·lació, la configuració, la posada en marxa i el manteniment del sistema de control d’estacionament de vehicles a la via pública, que implicarà la modernització dels parquímetres en els propers mesos. S’ha adjudicat a la unió temporal d’empreses MAVIPARQ i EYSA per 494.383 euros.

Andorra la Vella s’adherirà, d’altra banda, al ‘Pacto para las Alcaldías para el Clima y la Energía – Europa’. El Comú se suma així al compromís per desenvolupar polítiques respectuoses amb el medi ambient i a la reducció del CO2 que promou la Declaració de París.