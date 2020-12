Andorra la Vella aprova un pressupost de 46,7 milions d’euros pel 2021

El Comú d’Andorra la Vella ha aprovat un pressupost de 46,7 milions d’euros per a l’exercici del 2021, un 6,05% inferior als actuals comptes. El nou pressupost preveu 10,6 milions d’inversions, les més importants permetran la reforma de la plaça de la Rotonda, el carrer Callaueta i l’avinguda Enclar.

Per la seva part, el Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella ha presentat una bateria de propostes que han trobat a faltar al pressupost, especialment adreçades al benestar dels ciutadans. De manera general, la consellera socialdemòcrata, Dolors Carmona, ha manifestat que “no veiem reflectida una sensibilitat envers la situació actual” i ha destacat la manca de previsió d’exoneracions tributàries, activitats dirigides als infants i per a la gent gran. Per a l’equip de govern les inversions serviran per reactivar l’economia del país i donar feina als diferents sectors d’activitat.

Els socialdemòcrates han votat en contra de l’ordinació de pressupost expressant el seu desacord amb la política de cessió d’equipaments i assenyalant que ha faltat el compromís de permetre la seva participació. En aquest sentit, Carmona ha reiterat la voluntat dels socialdemòcrates de col·laborar i fer aportacions en positiu, i ha assenyalat que per la via delconsens i del treball en comissió “s’és més productiu” i es podrien tenir uns pressupostos “més representatius i plurals” el resultat representaria a una major part de la població.

300.000 euros en ajudes als negocis més afectats per la Covid-19

D’altra banda, aquesta sessió també ha servit per donar llum verda a una ordinació que preveu 300 mil euros en ajudes directes als negocis afectats per la pandèmia del coronavirus. L’objectiu és donar suport alteixit econòmic i social i rebaixar la pressió fiscal dels negocis de la parròquia, per la qual cosa el Comú abonarà íntegrament l’impost de radicació comercial i les taxes associades dels mesos de novembre i desembre. La mesura es farà de manera directa durant el gener i, per tant, els empresaris no hauran de fer cap tramitació.

Aquests gairebé 300.000 euros en ajudes se sumen als 577.418 que, amb el mateix objectiu, el Comú d’Andorra la Vella ha deixat d’ingressar en concepte d’impostos de radicació comercial i les taxes associades dels dies en què els negocis de la parròquia va haver de tancar, o limitar molt la seva activitat, a causa del confinament a la primavera. En total, doncs, els ajuts directes als establiments de la parròquia ascendeix en a uns 900.000 euros.