Andorra la Vella aprova un nou Reglament de prestacions econòmiques socials

El nou Reglament de prestacions econòmiques socials aprovat aquest dijous pel Consell de Comú s’adapta a la Llei de serveis socials i sociosanitaris i inclou una disposició addicional que se centra de manera exclusiva en les ajudes a les persones afectades per les conseqüències derivades de la COVID-19.

Així doncs, s’ha ampliat el ventall de les prestacions econòmiques mentre duri la pandèmia i, a més de la possibilitat de donar subvencions per sufragar els diversos serveis comunals que s’adrecen a infància, esports i gent gran, també es podran subvencionar serveis externs al Comú com per exemple atenció domiciliària, guarda a domicili, activitats de lleure o serveis funeraris. A més, s’estén l’exoneració de l’impost de Foc i Lloc i de les taxes d’enllumenat, aigua i higiene pública d’aquest any i mentre duri la pandèmia a les persones que s’han quedat sense feina i estan inscrites al Servei d’Ocupació, a les que han patit una suspensió temporal de contracte i a les que tenen una reducció de la jornada laboral.

En aquest punt, els consellers del Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella han celebrat el treball conjunt realitzat, que ha permès la millora del Reglament. Des del PS han demanat continuar en aquesta línia, també en d’altres projectes que es puguin tirar endavant des del Comú, ja que “el resultat és millor”. Un exemple pot ser la taula de treball a la que s’ha compromès la cònsol major, Conxita Marsol, per tractar la problemàtica de mobilitat i la falta d’aparcament.

Durant la mateixa sessió, el Consell de Comú també ha donat llum verd a la modificació de l’Ordinació tributària comunal d’aquest exercici per poder incloure els negocis d’hoteleria, pubs i discoteques de la parròquia en l’exempció del pagament de l’impost de radicació comercial i de les taxes d’higiene pública i enllumenat afectats per la suspensió de l’activitat del 2020. El Comú, doncs, de la mateixa manera que ja es va fer amb els bars, restaurants i comerços, abonarà directament als hotels i empreses d’oci nocturn la part proporcional de les taxes. Aquests ajuts ascendeixen a més de 55.000 euros.

El Comú ha destinat prop d’1 milió d’euros durant el 2020 a ajudes directes per rebaixar la pressió fiscal a les empreses que s’han vist afectades pels efectes de la crisi sanitària, ja sigui per les restriccions imposades durant l’any passat, com per la limitació de l’entrada de turistes a causa dels confinaments perimetrals dels territoris veïns.

Aquesta tarda també s’han aprovat diversos convenis urbanístics amb propietaris de Santa Coloma que permetran construir i ampliar voravies a la zona propera a l’Espai Columba. Es continua així el projecte desenvolupat els darrers anys per potenciar el passeig dels vianants.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha informat, d’altra banda, que el Comú amplia fins al 31 de desembre la gratuïtat de les proves d’ADN caní per a tots els propietaris de gossos censats a la parròquia.

Liquidació amb superàvit del pressupost del 2020

La pandèmia ha condicionat l’execució del pressupost del 2020, la liquidació del qual s’ha aprovat avui pel Consell de Comú. Els comptes s’han tancat amb un superàvit d’11,65 milions: s’han liquidat el 65,37% de les despeses (34,64 milions) i el 87,37% dels ingressos (46,3 milions).

11,3 milions d’aquest superàvit s’han reconduït al pressupost del 2021 perquè una bona part de les adjudicacions realitzades a final del 2020 s’acabaran liquidant enguany. Cal destacar la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells, la transformació en zones de vianants de carrers a Prada Ramon, o els 2 milions que el Comú aporta al fons de solidaritat del Govern per fer front a despeses com el pagament dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Això implica que el superàvit real dels comptes del 2020 és d’uns 300.000 euros.

L’endeutament del Comú d’Andorra la Vella se situa per sota dels 27 milions, el 61,92% del límit màxim d’endeutament fixat en el 200% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres exercicis.