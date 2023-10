Andorra la Vella aprova el seu Pla d’igualtat

Els consellers de Partit Socialdemòcrata + Independents d’Andorra la Vella (Comú)

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dijous el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, un document que neix amb l’objectiu de ser una eina per a aplicar una manera de treballar molt més igualitària i sense diferències per raó de gènere, més enllà de l’acompliment de la legislació vigent.

El document, que fixa un horitzó de treball a 4 anys amb 21 accions progressives, es marca l’objectiu de prevenir i abordar l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de gènere, introduir el llenguatge inclusiu en totes les comunicacions, fomentar i millorar la conciliació i disposar d’un sistema de promocions més eficient i aconseguir que més dones siguin als nivells jeràrquics superiors.

Per a elaborar el document s’ha dut a terme una diagnosi de la situació del Comú d’Andorra la Vella que mostra que en termes generals i malgrat que hi hagi aspectes que cal treballar, és un entorn de feina igualitari: hi treballen pràcticament el mateix nombre d’homes (52%) que de dones (48%), una situació que es reprodueix en les diferents franges d’edat. En l’àmbit de la formació que s’ofereix al personal també s’observa que hi ha una distribució molt equilibrada i gairebé igualitària.

El 2022, de les 92 persones que van rebre formacions, 41 van ser dones (44,57%) i 51 van ser homes (55,43%). En canvi, on sí que s’observen biaixos de gènere és amb la distribució de la plantilla per departaments. N’hi ha de molt feminitzats i altres molt masculinitzats, ja que tradicionalment responen a llocs de treball ocupats majoritàriament per homes o per dones. A tall d’exemple, al departament de Social hi ha un 81,43% de dones mentre que al de Tecnologies de la informació i la comunicació, un 100% d’homes.

Del Pla també es desprèn que la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes al Comú d’Andorra la Vella se situa entre el 4% i el 6%, una xifra que s’allunya de la mitjana del 22% detectada al conjunt del país (segons dades del departament d’Estadística de l’any 2021).

Pel que fa als permisos retribuïts, les xifres mostren que l’any passat tots els que van gaudir els homes van ser per a representar el país a l’exterior en competicions esportives, mentre que els permisos retribuïts per raó d’atenció a un infant el van sol·licitar només dones.

Per a elaborar el Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, a més, s’ha constituït la Comissió d’Igualtat, en què es garanteix la representativitat de la plantilla amb membres dels diferents grups de treballadors (A, B i C), així com del Sindicat de Treballadors del Comú d’Andorra la Vella (Sitca), personal tècnic del Departament de Recursos Humans i un politòleg expert en igualtat i violència de gènere com a assessor extern.

Alhora, s’ha fet una enquesta entre la plantilla del Comú (hi ha participat el 65% del personal) per a recollir les opinions i determinar les necessitats que manifesten. Així doncs, el personal és favorable a l’elaboració d’un Pla d’igualtat, considera que cal disposar d’un protocol intern de prevenció i abordament de l’assetjament i d’una guia d’estil per a utilitzar llenguatge inclusiu, aposta perquè es facin campanyes i formacions sobre igualtat i es decanta perquè es duguin a terme mesures d’acció positiva.

El cònsol major, David Astrié, ha ressaltat que com a corporació es vol fer un pas endavant per a contribuir a posar remei a les desigualtats socials que avui encara persisteixen en determinats àmbits, ja que l’administració pública té el deure d’exercir un rol exemplar i “d’obrir camí”.





Concurs nacional del projecte de pisos de lloguer a preu regulat

D’altra banda, en la mateixa sessió de Consell de Comú s’ha acordat convocar un concurs nacional, pel procediment d’urgència, per a adjudicar els treballs de redacció de projecte i direcció de les obres de construcció de l’edifici de pisos de lloguer a preu regulat de l’avinguda d’Enclar, a Santa Coloma. Després que el concurs per a treure en concessió la construcció i explotació dels habitatges hagi quedat desert en no presentar-se cap empresa, el Comú ha acordat tirar endavant i finançar el projecte directament.

És per això que el Consell de Comú ha donat llum verd a una transferència de crèdit de despesa de capital de 300.000 euros per a sufragar la redacció de projecte i direcció d’obra de l’immoble. Es preveu, doncs, que la construcció d’habitatges de 2 i 3 habitacions, i que s’aixecaran en un edifici que ja té l’estructura bastida, pugui començar d’aquí a un any. Els pisos tindran un preu regulat màxim de 560 i 640 euros al mes.

En el Consell de Comú, a més, s’han aprovat diversos suplements de crèdit: un de 270.000 euros per a afrontar la despesa relativa al desallotjament dels edificis número 28 i 30 de l’avinguda Santa Coloma; un de 75.000 euros per a fer front a diverses intervencions a la via pública; i un de 45.000 euros per a adquirir nous cablejats derivats de la modificació del Reglament de baixa tensió.





Millores en l’àmbit de la funció pública

Avui dijous també s’ha donat llum verda a diversos textos que tenen una incidència directa en el personal del Comú. En primer lloc, l’Ordinació de la funció pública que, entre d’altres, inclou els agents de Circulació en la categoria de cos especial en l’àmbit de l’administració comunal. També serà obligatori que, en els concursos públics, la primera convocatòria de la promoció interna vagi dirigida exclusivament als treballadors de la mateixa administració que promou el concurs, i que posteriorment es promocioni la mobilitat amb altres administracions.

També s’ha aprovat el Reglament de permisos administratius i vacances del Comú. El text estipula el detall de les vacances i els permisos per naixement, adopció de menors o acolliment familiar, per defunció de familiars i per raons d’intervenció quirúrgica, entre d’altres. D’altra banda, també s’ha aprovat el Reglament de formació del personal, que defineix, classifica i avalua tota la formació que es realitza als treballadors del Comú.