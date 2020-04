Andorra la Vella aplicarà una rebaixa del 50% en el consum d’aigua durant l’emergència sanitària

El Consell de Comú d’Andorra la Vella ha acordat per unanimitat rebaixar al 50% els preus vigents dels consums del subministrament d’aigua, tant per a particulars com per a empreses, corresponents al segon trimestre (entre el 14 de març i el 14 de juny). L’objectiu és col·laborar amb els ciutadans per reduir les despeses que han d’assumir a final de mes durant l’emergència sanitària. La mesura queda recollida en l’Ordinació de modificació de l’Ordinació de preus públics, que també regula que no es cobraran als usuaris els serveis que s’han deixat de prestar durant el període de suspensió de l’activitat decretat pel Govern.

Avui també s’ha aprovat la nova ordinació que regula la distribució i subministrament de l’aigua (l’anterior era de l’any 2001), que s’adapta a l’evolució de les tecnologies i regula casuístiques com les reclamacions derivades del consums excessius provocats per una fuita.

La sessió de Consell de Comú, que de manera excepcional s’ha celebrat a l’Auditori del Centre de Congressos per garantir la distància de seguretat recomanada, ha començat amb un minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19.

A continuació, la cònsol major, Conxita Marsol ha exposat que durant les primeres setmanes de gestió de la crisi, es va acordar ampliar la participació de les Juntes de Govern a la minoria de tal manera que tots els consellers, de manera excepcional, participessin en aquest òrgan de decisió. En aquest sentit, ha fet un reconeixement a la implicació de tots els consellers, ha agraït la tasca desenvolupada pel personal i ha posat en valor les mesures de seguretat implantades que han permès que cap treballador del Comú s’hagi contagiat de coronavirus durant les darreres setmanes. Aquesta setmana s’incorpora la gran majoria de la plantilla del Comú, un centenar de treballadors del qual participa en la logística per desenvolupar a partir del proper dilluns els tests d’immunitat de la COVID-19 a Andorra la Vella.