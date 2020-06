Andorra la Vella anul·la els actes de celebració de la revetlla de Sant Joan i de la Festa del Poble

El Comú d’Andorra la Vella, davant la crisi sanitària de la COVID-19, ha acordat suspendre els actes de celebració de la Festa del Poble previstos per al 23 i 24 de juny. Enguany, doncs, no hi haurà ni cremada de falles la nit de Sant Joan (els Fallaires d’Andorra la Vella ja van anunciar la suspensió de l’acte) ni foguera, ni tampoc cap concert de rumba el dia 24.

Com a acte simbòlic, però, el dimarts 23 de juny a la tarda es farà la rebuda de la Flama del Canigó a la plaça del Consell General.

No obstant això, el Comú ha volgut que els ciutadans festegin igualment la jornada i, el mateix dia de Sant Joan, estrenarà a través de les xarxes socials una rumba que signa el grup andorrà Els Pali i que parla de la Festa del Poble i de la situació actual. La cançó, al ritme festiu i rumbero que caracteritza la Festa del Poble, dona un missatge d’ànims i positivisme. El videoclip s’ha enregistrat en indrets emblemàtics de la parròquia, com el Centre Històric i la Plaça del Poble, que en els darrers anys ha estat l’escenari de la recuperació d’aquesta festa parroquial.

El Comú d’Andorra la Vella va recuperar el 2017 els actes de celebració de la Festa del Poble després de més de dues dècades d’aturada. Des de llavors, cada 24 de juny s’hi ha celebrat un aperitiu popular i un concert de rumba: hi han actuat en dues ocasions Los Manolos (al 2017 i al 2019) i Sabor de Gràcia (2018).