Andorra la Vella amplia freqüències a la línia de Ciutat de Valls i reforça la capacitat a la Margineda

El Comú d’Andorra la Vella millora i reforça el servei de bus comunal. D’una banda, amplia les freqüències de pas a la línia de Ciutat de Valls: el bus en aquest trajecte ja passa cada 15 minuts entre les 8 i les 19 hores. A més, la línia de la Margineda passarà a donar un major servei i cobrir la demanda existent en hores punta, amb la posada en marxa de vehicles d’una major capacitat.

Si fins ara la línia de Ciutat de Valls oferia 300.000 places anuals, l’oferta augmenta un 65% i ara passarà a posar a l’abast dels ciutadans 500.000 places. Amb les noves mesures el Comú passa a destinar un import anual de 700.000 euros per oferir un millor servei als ciutadans.

Així ho ha explicat aquest matí la cònsol major, Conxita Marsol, que emmarca les millores del bus comunal en la política impulsada per la corporació de fer d’Andorra la Vella una parròquia sostenible i per a les persones, fomentant els desplaçaments a peu i sobretot, facilitant l’ús del transport públic amb les facilitats que ofereix aquest bus comunal pràcticament gratuït. En aquest sentit, ha posat en relleu que el Comú d’Andorra la Vella va ser un dels pioners el setembre del 2019 en posar en marxa un bus pràcticament gratuït, amb un bitllet de 0,10 € i abonaments a preus simbòlics. De fet, té un cost zero per als posseïdors de la Targeta Magna i de l’abonament mensual de transport nacional.

Conxita Marsol ha mostrat la satisfacció perquè el bus comunal funciona, cada cop s’utilitza més i això es tradueix en la necessitat de reforçar i ampliar-ne el servei. En el darrer any el bus comunal va transportar prop de mig milió de viatgers distribuïts en les tres línies: més de 235.000 a la línia de Ciutat de Valls, 215.000 a la de la Margineda, i 36.000 a la línia dels Serradells. Durant el primer trimestre d’enguany s’observa una tendència a una major demanda.

El servei de bus comunal compleix amb l’objectiu de sostenibilitat fixat: l’increment d’usuaris representa rebaixar el nombre d’usuaris de vehicles particulars amb la conseqüència de la reducció de les emissions de CO₂.

El director general d’Andbus, Dani Vinseiro, ha exposat l’alt índex de satisfacció dels usuaris sobre el servei, que a 30 d’abril ha estat del 9,7 sobre 10. Andbus ha desenvolupat unes enquestes mitjançant Codi QR que a més permet donar suport a una entitat solidària del país.

Els horaris i freqüències actualitzades del bus comunal es poden consultar en línia a andbuscomunal.net i a través de l’APP d’Andorra la Vella.