Andorra la Vella acomiadarà la festa major amb “Eufòria”

Mariona Escoda, un dels plats forts de la festa major (TV3 / web Mariona Escoda)

No es pot dir que Andorra la Vella hagi reservat el millor de la seva festa major per al darrer dia, perquè tots han estat a un gran nivell. Però sí que és cert que, aquest dilluns, 7 d’agost, el programa té alguns actes marcats en vermell. Aquests són tots els esdeveniments previstos per a la “traca final”.

Per a començar la jornada amb equilibri mental, a les 9 hores hi havia prevista una classe de ioga al Parc Central. Ja de cara a les 11 hores, la proposta és el Concurs de castells de sorra a les pistes de vòlei platja ubicades al Parc Central. Una hora més tard, a la plaça del Poble, per als més dansaires, hi haurà una ballada de sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal. No podia mancar el Motor Match RC., a la plaça de l’antiga caserna de Bombers, on es juga a futbol amb cotxes teledirigits (10:30-12 hores i 16-20:30 hores).

Ja en horari de tarda, de les 17 a les 19 hores, tindrà lloc una gimcana infantil al Parc Central. A la plaça de la Rotonda i a les 18 hores s’ha programat el Mou-te a base de “tecno fanfàrria”. Mig hora després, a la plaça del Poble, altre cop sardanes amb la cobla La Principal de la Bisbal. A les 20 hores, el Mou-te, amb “tecno fanfàrria”, es trasllada a la plaça Príncep Benlloch.

Per a les 21 hores hi ha programat el que s’ha qualificat com a gran concert de la festa major d’Andorra la Vella amb l’actuació de Melendi. Se celebrarà a l’aparcament de Prada Casadet. A les 22:30 hores, a la plaça del Poble, es durà a terme l’espectacle de clown franco-argentí Humanus Cómicus a càrrec de la companyia Mundo Costrini. I, per a dir adeu a la festa del 2023, hi haurà la “traca final” amb una colla d’Eufòrics: la Mariona Escoda, el Triquell i l’Edu, músics que van deixar petjada en la primera edició del programa de TV3, Eufòria. Una bona manera de cloure 4 dies de gresca i animació.