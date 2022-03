Andorra incia les sancions a Rússia restringint les transaccions financeres

Andorra aplicarà un seguit de sancions a Rússia i Bielorússia després de l’esclat del conflicte a Ucraïna amb l’objectiu de produir “un impacte econòmic com més gran millor” sobre els dirigents i els poders fàctics d’ambdós països. Segons ha anunciat durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior el ministre de Finances, Eric Jover, les sancions del Principat que entren en vigor aquest mateix dijous s’inspiren en les imposades per la Unió Europea (UE) que, a banda d’aglutinar les que es desprenen de la guerra, també incorporen altres de preexistents associades al conflicte de Crimea el 2014 en el cas de Rússia i a unes eleccions antidemocràtiques celebrades a Bielorússia el 2006.

En primer lloc, per tant, Jover ha anunciat que les sancions que s’apliquen estan relacionades amb les transaccions financeres que afectaran els actius de determinades empreses i persones físiques. Entrant al detall, es bloquegen els actius de 183 persones físiques i 27 entitats de Bielorússia, i de fins a 875 persones físiques i 65 jurídiques de Rússia. A més a més, el Govern també prohibeix la compra, venda o negociació de certes emissions financeres; es prohibeix poder fer préstecs als bancs centrals i a les entitats públiques dels dos estats, o s’impossibilita que amb fons públics es facin polítiques que afavoreixin el comerç amb aquests països, entre d’altres. En aquest sentit, també hi ha una prohibició explícita envers els nacionals russos a l’hora de desenvolupar nous dipòsits a Andorra per valors superiors a 100.000 euros.

Malgrat les sancions, Jover ha exposat que “la previsió que tenim des del Govern és que l’impacte directe sigui molt minse vist que en aquestes llistes -de la UE- de persones físiques i entitats hi haurà molt poca presència a Andorra”. Tot i això, ha matisat la importància d’aplicar-les per tal d’evitar un efecte indirecte com és que aquestes persones o entitats “belluguin” els seus actius pel sistema financer andorrà: “És un risc que no ens podíem permetre com a país i per això s’havien de desenvolupar aquestes sancions”, ha dit.

Més tard hi haurà noves restriccions associades a l’exportació i importació de mercaderies; a les limitacions a l’espai aeri andorrà, i a la limitació de la difusió dels mitjans de comunicació russos “que afavoreixin la desinformació entre la població occidental”. Davant les amenaces de Rússia envers aquells països que apliquin restriccions contra el seu territori, el titular de Finances ha posat en relleu que “entenem la resposta de la Federació Russa, però la nostra voluntat és que com més aviat millor tornem a unes relacions cordials“, ja que des d’Andorra “les relacions que tinguem amb aquests països volem que siguin el més excel·lent i àmplies possibles, però entenent que hi pugui haver un lleuger fre”.

Per tal de donar compliment a la prohibició de fer transaccions financeres, el Govern ha establert òrgans de control capitanejats per l’Autoritat Financera Andorrana (AFA), que s’encarregaran de traslladar a les entitats aquestes obligacions per tal que es compleixin. En cas de detectar-se activitat financera per part d’alguna de les persones o entitats fixades a la llista europea, s’haurà d’informar el Govern en un termini de 24 hores. És per això que s’ha habilitat un correu electrònic específic (sancionsinternacionals@govern.ad) per tal de fer el seguiment dels casos si escau. Jover ha exposat que l’executiu també disposa d’un règim sancionador sectorial aplicable a les persones o entitats que no cooperin en l’assoliment d’aquest objectiu.

Els refugiats ucraïnesos inscrits al registre andorrà augmenten fins als 223

D’altra banda, la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, que també ha comparegut davant la comissió legislativa de Política Exterior, ha anunciat que avui dia la xifra de refugiats ucraïnesos inscrits al registre andorrà ja ascendeix fins a les 223 persones, de les quals 148 són dones i 75 homes. Del total, també hi ha 66 menors d’edat. Així mateix, el ministeri d’Afers Socials ja s’ha entrevistat amb 55 nuclis familiars, el que correspon a 132 persones.

A més a més, fins a 136 persones ucraïneses (+15 respecte d’aquest dimecres) ja han presentat la sol·licitud per acollir-se a la llei temporal transitòria per obtenir el permís de residència i treball. A banda, la ministra ha indicat que s’està acabant d’estudiar com es gestionaran els diners donats pel Club Internacional per veure “de quina manera es pot revertir la situació de les persones desplaçades”. Tot i això, “de moment és una qüestió que hem de parlar amb diferents interlocutors per veure com ho podem organitzar”, ha dit.

Finalment, pel que fa al contingent màxim d’arribada de refugiats, Ubach ha asseverat que “és una qüestió que ens preocupa”, malgrat que cal tenir en compte que moltes de les persones arribades al país ho han fet de la mà de nacionals ucraïnesos que ja residien prèviament al Principat. “El topall és una qüestió que està en debat i hem de veure de quina manera ho podem resoldre sabent que Andorra té les seves limitacions d’allotjament i escolarització”, sabedors, també, que l’educació “és una necessitat” per als infants, ha conclòs.