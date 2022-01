Andorra i Xile lideren la primera Taula de Diàleg d’Alfabetització Digital

Andorra i Xile han liderat aquest dijous la primera reunió de la Taula de Diàleg d’Alfabetització Digital, que sorgeix del Pla Iberoamericà d’Alfabetització i Aprenentatge al Llarg de la Vida (PIALV) de l’Organització d’Estats Iberoamericans.

Així, l’objectiu d’aquesta taula inclosa en les accions del Programa per als anys 2021-2022 és identificar propostes que puguin ajudar a reduir la bretxa digital entre la població jove i adulta. Una de les línies proposades pel Principat i Xile és l’ús de bancs de recursos digitals, és a dir propostes on els usuaris puguin ampliar els seus coneixements sobre el món digital.

D’aquesta manera i com a pas previ a la celebració de la taula, ambdós països han dissenyat un qüestionari per a tots els estats membres del PIALV on es demana si el seu estat té desenvolupat implantat i s’utilitza algun banc de recursos digitals, per conèixer les propostes ja implementades en els diferents països i explorar possibles sinergies.

L’objectiu per part d’Andorra, que hi participa mitjançant el Centre de Formació al Llarg de la Vida i l’Àrea de Formació Recursos Pedagògics i Innovació del ministeri, és revitalitzar, dinamitzar i renovar els cursos i eines ja existents al Principat per fer-los més atractius i accessibles per a la població. Ara els propers passos previstos inclouen la redacció d’unes guies que marquin com es pot treure el major rendiment a aquesta eina, i per això es preveu una pròxima reunió de la taula.

El PIALV es va aprovar durant la Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que es va celebrar a Veracruz l’any 2014 amb la finalitat d’oferir a la població jove i adulta oportunitats de seguir al llarg de la vida a través d’una oferta de qualitat que faciliti trajectòries educatives i de formació per a la vida productiva i laboral. En formen part Andorra, Argentina, Bolívia, Brasil, Colòmbia, Costa Rica, Cuba, Xile, República Dominicana, Equador, el Salvador, Espanya, Guatemala, Hondures, Mèxic, Nicaragua, Panamà, Paraguai, Perú, Portugal i Uruguai.