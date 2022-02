Andorra i Vielha, noves seus del Banff Mountain Film Festival

Banff Mountain Film Festival, el primer certamen internacional dedicat al cinema de muntanya, aventura i esport extrem, torna a recalar un any més al Pirineu, amb la novetat que el 2022 incorpora com a seus Andorra i la Vall d’Aran. Les localitats de Vielha, Andorra la Vella i la Massana se sumen d’aquesta manera a Benasque per a acollir un certamen especialitzat en un gènere cinematogràfic que es caracteritza per l’espectacularitat de les seves imatges, i que cada any registra un nombre creixent de produccions i seguidors a tot el món.

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL constitueix un dels màxims exponents mundials en aquesta peculiar categoria del cinema, i s’ha convertit en una referència tant per a esportistes com per a fotògrafs, guionistes o cineastes interessats en el repte esportiu que es desenvolupa en plena naturalesa, sovint en condicions extremes. Creat el 1976 a Alberta (el Canadà), el certamen es desenvolupa al novembre en la seva seu original, per a posteriorment recórrer el món en l’anomenat BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR, que inclou més de 1.300 projeccions en 550 localitats de 45 països, amb una audiència anual estimada de 550.000 espectadors.

El festival va recalar per primera vegada a Espanya el 2016, en un marc geogràfic concorde a la temàtica del certamen com el Pirineu d’Osca. Des de llavors s’ha celebrat en diverses localitats de la província d’Osca, com la pròpia capital, Benasque, Jaca, Boltaña i Barbastro. L’edició 2020 es va veure condicionada per l’eclosió de la pandèmia del coronavirus i el confinament decretat el mes de març. L’any passat el certamen va tornar a una certa normalitat, però la situació sanitària va obligar a limitar els aforaments i va ajornar la incorporació d’Andorra com a nova seu.

Serà doncs enguany quan el Principat aculli per primera vegada BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL, i la programació inclourà també per primera vegada Vielha, capital de la Val d’Aran. A la província aragonesa d’Osca serà Benasque l’única localitat on hi haurà oportunitat de gaudir amb les projeccions i activitats paral·leles pròpies del certamen. Les dates de celebració del festival seran del 17 al 20 de març a Benasque, de l’1 al 3 d’abril a Vielha, i del 7 al 9 del mateix mes a Andorra la Vella i la Massana.

La celebració de BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL en les quatre localitats tindrà un format presencial, si bé s’adoptaran totes les mesures necessàries en quant a prevenció sanitària que marquin a cada moment les autoritats competents de cada territori de cara a prevenir contagis pel coronavirus. Les seus principals seran l’Auditorio Palacio de los Condes de Ribagorza Benasque, el cinema Era Audiovisuau a Vielha, els Cinemes Illa Carlemany i al Teatre de les Fontetes del Comú de la Massana.

BANFF ofereix l’ocasió de veure pel·lícules de gran espectacularitat alienes als circuits comercials, a més de la possibilitat de comptar amb la presència d’alguns dels seus protagonistes. En aquest sentit, i al costat d’una selecció dels millors i més recents títols en cinema de muntanya, el festival comptarà amb l’assistència com a convidats de l’alpinista Pipi Cardell, del director i recordman mundial d’altitud en parapent Antoine Girard, del muntanyenc i viatger Ferrán Latorre, i de l’alpinista i escriptor Denis Urubko.

Una bona mostra dels continguts amb els quals el públic podrà gaudir en la present edició és el tràiler que concentra, en un muntatge de tot just tres minuts de durada, espectaculars imatges que resumeixen els continguts de les pel·lícules seleccionades: alpinisme, escalada en roca o gel, esquí i surf de neu en les seves modalitats més extremes, slackline, clavats de gran altura, descens de ràpids, bicicleta de muntanya, monopatí, vol en parapent i en wingsuit…

Històries en les quals el repte personal s’uneix al sacrifici i a l’afany de superació per a aconseguir assoliments en el límit del possible. Relats d’aventures emmarcades en una naturalesa en estat pur, amb presència de vida salvatge, així com de paisatges exòtics i cultures indígenes. I en les quals tampoc està absent la denúncia davant les amenaces i agressions al medi ambient a les quals estan sotmesos els escenaris on es desenvolupen algunes de les pel·lícules d’aquest BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL WORLD TOUR.

Perfil dels convidats en la present edició

L’escaladora, esquiadora i muntanyenca granadina María José Pipi Cardell és una reconeguda alpinista, associada en els últims anys al seu company de corda, el prestigiós Denis Urubko. Al costat de Denis, Pipi Cardell ha aconseguit obrir noves rutes en el Pic Chapáyev i en el Gasherbrum II. Ha estat guia de muntanya, membre dels equips de socors de Sierra Nevada i realitzadora audiovisual.

El francès Antoine Girard és un escalador i alpinista que el 2007 va començar a volar en parapent, i que s’ha especialitzat en la modalitat de vol vivac, en la qual es viatja amb tot el necessari per a fer una travessia, buscant cada jornada un lloc per a aterrar i passar la nit. En aquesta modalitat ha travessat tota la serralada de l’illa sud de Nova Zelanda en anada i tornada i la serralada dels Andes. El juliol de l’any passat va aconseguir el rècord mundial d’altitud en parapent: 8.407 metres sobre el Broad Peak. És director de “En vol vers les 8.000”, un documental de 41 minuts de l’any 2017 que documenta el seu vol en solitari de 1.250 Km a través del Karakorum.

Ferrán Latorre és un muntanyenc i viatger català. Va escalar el seu primer vuitmil -el Shisha Pangma– amb 21 anys. Ha col·laborat des de 1998 en el programa de TVE “Al filo de lo imposible”. El 2017 va completar els 14 vuitmils, i amb aquest motiu va ser protagonista del documental “Ferrán Latorre, mes enllà del 8.000”, dirigida per Manuel Huerga i Juanma Arizmendi.

Denis Urubko (Nevinnomyssk, Rússia, 1973) és alpinista professional, periodista freelance, escriptor i conferenciant. En 2009 es va convertir en la quinzena persona a aconseguir l’ascens als 14 ochomiles, i l’octava a aconseguir-la sense l’ús suplementari d’oxigen, obrint noves rutes i amb diverses ascensions hivernals. Va participar en el malmès intent de rescat del seu amic, el navarrès Iñaki Ochoa de Olza, el 2008 en el Annapurna, i el 2018 va integrar l’expedició polonesa que va aconseguir rescatar a la francesa Elisabeth Revol en el K2. Ha participat en diversos documentals, entre ells “Reel Rock 6”-sobre els diferents estils d’escalada- i “Pura Vida-The Ridge” -sobre l’operació de rescat d’Iñaki Ochoa de Olza-.

BANFF MOUNTAIN FILM FESTIVAL mostra les millors pel·lícules d’aventura i esports a l’aire lliure en pantalla gran: muntanya, esquí extrem i freeride, escalada, bicicleta de muntanya, caiac, parapent, naturalesa i molt més. És un certamen dedicat al cinema en la naturalesa, un viatge als llocs més remots i fascinants del planeta per a experimentar aventures extraordinàries amb atletes, aventurers i exploradors. L’objectiu del certamen és promoure i difondre la cultura de muntanya a través del setè art, presentant peces audiovisuals d’avantguarda i estrenes internacionals que portin l’esport extrem, l’aventura i la naturalesa per bandera. L’eix principal del Festival es compon d’una secció de pel·lícules de tall documental, tant llargmetratges com curtmetratges, amb diferents temàtiques entorn de la muntanya. Esdeveniments paral·lels per a tots els públics permeten a més interactuar amb convidats especials i descobrir novetats al voltant de les arts cinematogràfiques connectades amb l’esport.