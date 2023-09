Andorra i San Marino estrenyen llaços culturals

Andrea Belluzzi i Mònica Bonell en una de les visites culturals realitzades (SFGA)

El secretari d’Estat d’Educació i Cultura, Universitat, Recerca Científica i Polítiques de Joventut de San Marino, Andrea Belluzzi, juntament amb el seu ambaixador sanmarinès a Andorra, Luca Brandi, s’han desplaçat fins a Andorra per a participar en la inauguració de la 5a edició de la Biennal Internacional d’Andorra, l’And Art, com a primer país convidat al certamen.

L’arribada d’artistes del país sanmarinès permet avançar en l’objectiu d’aprofundir en les bones relacions bilaterals entre els dos països. Per aquest motiu, la delegació de San Marino ha mantingut durant el dia d’avui diverses reunions de treball amb membres del Govern. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit amb l’ambaixador Brandi amb qui ha pogut intercanviar sobre diversos temes d’interès mutu, entre els quals destaca l’estat actual de les negociacions que Andorra i San Marino mantenen amb la Unió Europea per a assolir un Acord d’associació.

Posteriorment, la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, així com el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, han mantingut trobades de treball amb el secretari d’Estat de San Marino. Les trobades han permès reforçar la cooperació en matèria cultural, després de materialitzar l’arribada del petit país com a convidat a la biennal, així com també explorar vies de col·laboració en l’àmbit educatiu mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques i particularitats dels dos països.

Així mateix, i amb l’objectiu de poder conèixer de primera mà les diverses propostes culturals que s’ofereixen al país, la delegació de San Marino, acompanyada de la ministra Bonell, han visitat la Sala d’Exposicions del Govern, així com l’església romànica de Santa Coloma i l’Espai Columba.