Andorra i Occitània consoliden la col·laboració transfronterera

Les autoritats participants en la vuitena edició del Diàleg transfronterer Andorra-Occitània (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània, Pierre-André Durand, s’han reunit aquest divendres a Encamp, a les instal·lacions de Ràdio Andorra, amb motiu de la vuitena edició del Diàleg transfronterer Andorra-Occitània. Tots dos han reafirmat la voluntat compartida de continuar potenciant la cooperació transfronterera en benefici del desenvolupament sostenible del territori compartit i del benestar de la ciutadania.

El prefecte de la regió d’Occitània ha vingut acompanyat del prefecte de l’Arieja, Simon Bertoux, i del sotsprefecte de Prades, Didier Carponcin. També hi ha assistit l’ambaixador francès a Andorra, Jean-Claude Tribolet. Per part andorrana, acompanyaven al cap de Govern els ministres d’Afers Exteriors, Imma Tor; de Territori i Urbanisme, Raul Ferré; i de Cultura, Mònica Bonell; així com l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa.





Millores de les carreteres d’accés i finalització de la 1a fase d’obres de la galeria d’allaus H2

En el marc de la Comissió Estratègica de seguiment dels acords per a la millora, viabilitat i resiliència climàtica de les carreteres nacionals 20, 320, 22 i 116, les dues parts defineixen la millora de les connexions viàries com a cabdals per al territori, amb una contribució important per part andorrana de 20 milions d’euros en aquestes vies de la xarxa francesa, per l’impacte important en la mobilitat de persones i mercaderies, i en conseqüència, en l’economia i el benestar dels ciutadans.

Andorra i França s’han felicitat per la bona marxa dels treballs de les barreres d’allaus de la galeria de l’Hospitalet (H2). La reobertura al trànsit està prevista per a la nit del 4 al 5 de novembre i les obres es reprendran a la primavera de 2025 després de la pausa hivernal. La galeria entrarà en funcionament l’hivern de 2025-2026 i permetrà evitar els talls de trànsit recurrents durant episodis de fortes nevades.

Pel que fa a la viabilitat hivernal, ambdues parts es mostren satisfetes amb l’enfortiment de les comunicacions entre els equips a banda i banda de la frontera i per l’organització de reunions de coordinació i intercanvis d’experiències abans de l’inici de la temporada d’hivern, que ajudaran a evitar complicacions a la carretera que connecta França i Andorra en cas de condicions meteorològiques adverses.





Més col·laboració policial i duanera, i intensificació de la cooperació sanitària, econòmica i cultural

El cap de Govern i el prefecte d’Occitània han coincidit en el bon funcionament de la cooperació en els àmbits policial i duaner. L’increment de les patrulles mixtes i de l’intercanvi d’informació entre els respectius serveis, han permès augmentar el decomís de tabac. En aquest sentit, Andorra ha informat la delegació francesa que el Govern treballa sobre la modificació de la llei de control de les mercaderies sensibles per a limitar el nombre de cartrons de tabac que es puguin pagar en efectiu.

En l’àmbit de la salut, Andorra i Occitània han acordat reforçar la cooperació entre el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) i el Centre Hospitalari Universitari de Tolosa a fi d’ampliar els serveis de salut disponibles per als pacients andorrans. A més, es treballa perquè Andorra esdevingui membre associat del Réseau Onco Occitanie per a millorar els serveis a pacients afectats de càncer.

Les dues delegacions han acordat que la col·laboració transfronterera és, en l’àmbit de l’economia, una oportunitat excepcional per a desenvolupar sinergies que afavoreixin el creixement econòmic dels dos territoris, integrant innovació, tecnologia i creativitat.

Pel que fa a l’àmbit de la cultura, les dues parts han manifestat la voluntat d’avançar en l’elaboració de la candidatura multinacional a Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: El Coprincipat d’Andorra”, així com d’intensificar la promoció en l’àmbit de la cultura amb la participació d’actors dels sectors culturals dels dos territoris.





Materialització del projecte transfronterer ‘El camí de la transhumància’

Xavier Espot i Pierre-André Durand s’han felicitat per la materialització, avui divendres, d’un projecte transfronterer que exemplifica l’excel·lent col·laboració entre Andorra i Occitània: el Camí de la Transhumància, que travessa les muntanyes entre la Vall d’Incles, Canillo (Andorra) i el Plateau de Beille, Ariège (França).

L’objectiu del projecte és posar en valor una pràctica ancestral com la transhumància, catalogada com a patrimoni immaterial de la UNESCO, i donar a conèixer aquest mètode de pasturatge a la ciutadania d’una manera clara i pràctica. Al mateix temps, ofereix una nova opció de senderisme que connecta els dos territoris i que es pot potenciar a nivell turístic.

La visita es pot fer en ambdues direccions amb entrada, per la vessant andorrana, per la Vall d’Incles, i per la vessant francesa pel Plateau de Beille. Té un recorregut de quasi 22 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.370 metres i disposa de dos refugis vigilats al llarg del recorregut, Juclar (Andorra) i Rhules (França) per a poder fer, si cal, el recorregut en diverses etapes i, així, sigui accessible a tots els públics.