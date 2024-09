Andorra i Montenegro signen un Conveni de no doble imposició

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el seu homòleg montenegrí, Ervin Ibrahimovic (SFGA)

La jornada de treball d’aquest dimarts, a Nova York, s’ha iniciat amb la participació del cap de Govern, Xavier Espot, a la recepció oferta pel secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, als mandataris aplegats amb motiu de la celebració de la 79a Assemblea General de les Nacions Unides. Espot, conjuntament amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, han assistit a l’obertura del Debat General.

En l’àmbit bilateral, la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, i el seu homòleg montenegrí, Ervin Ibrahimovic, han formalitzat la signatura aquest dimarts del Conveni per a eliminar la doble imposició (CDI) entre els dos països. El conveni passarà ara a tràmit parlamentari per a la seva aprovació.

Els dos ministres han celebrat la materialització d’unes negociacions que es van iniciar formalment a principis d’aquest any. Amb aquest nou CDI, Andorra ja disposa de 19 convenis de les mateixes característiques signats amb altres països com Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino i Hongria, entre d’altres.

Durant la trobada, Tor i Ibrahimovic, han pogut tractar diversos àmbits de la col·laboració bilateral i multilateral entre els dos països, com la cooperació en l’àmbit turístic, econòmic i financer.





El rol dels petits Estats i el multilateralisme

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, també ha participat aquest dimarts en la taula rodona d’alt nivell “Enfortint el multilateralisme promovent la Carta de les Nacions Unides. El rol dels petits Estats”, organitzada per Estònia, Liechtenstein, Guyana, Sierra Leone, Singapur i Kuwait, on ha defensat el rol dels Estats de petita dimensió en l’enfortiment de l’ordre multilateral i el manteniment i la defensa de la Carta de les Nacions Unides a través de la diplomàcia, la promoció del diàleg i el suport a les normes internacionals basades en regles i la defensa de la resolució pacífica de conflictes.

En la seva intervenció, Tor ha expressat que “Andorra demana fermament un diàleg inclusiu per a posar fi a la guerra i restablir la pau i la seguretat a Europa. Advoquem per relacions multilaterals més profundes en el marc de les Nacions Unides per a forjar acords que redueixin els conflictes i fomentin la cooperació entre els estats”.