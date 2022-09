Andorra i la UE segueixen les converses sobre la lliure circulació de persones

Les delegacions d’Andorra i de la Comissió Europea s’han reunit aquest dilluns en la cinquena ronda de negociació de l’Acord d’associació de l’any. El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, s’ha desplaçat fins a Brussel·les, mantenint així el format semipresencial amb part de l’equip negociador connectat via telemàtica.

La reunió d’aquest dilluns s’ha centrat en el debat sobre la lliure circulació de persones i en concret sobre els conceptes de seguretat i ordre públic. També s’han reprès les converses sobre l’annex relatiu a la salut i seguretat en el treball. Andorra ha exposat el detall de les particularitats que sostenen algunes demandes d’adaptació sol·licitades, per bé que el gruix de la normativa d’aquest annex no planteja dificultats majors per a Andorra.

L’agenda de la jornada ha inclòs també intercanvis sobre aspectes més tècnics de la negociació, en matèria de transports, agricultura, seguretat alimentària, veterinària i política fitosanitària i en matèria de normes tècniques dels productes.

En relació a l’organització del darrer trimestre de l’any, les dues delegacions aposten per seguir intercalant la negociació tècnica de la normativa europea, mitjançant rondes formals i tècniques, amb reunions polítiques d’alt nivell. En aquest darrer punt Andorra rebrà el 13 octubre la visita del vicepresident de la Comissió i màxim responsable polític de la negociació, Maroš Šefčovič. Posteriorment, tindran lloc dues noves rondes de negociació, el 21 d’octubre i la tercera setmana de novembre.

“La visita del vicepresident s’inscriu en un moment en què l’intercanvi sobre algunes qüestions cabdals de la negociació estan força avançades i requereixen d’arbitratges polítics”, ha considerat el secretari d’Estat i cap negociador andorrà, Landry Riba, a la sortida de la sessió de negociació.