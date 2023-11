Andorra i la UE, prop d’una solució de consens en “els punts calents”

Nova ronda de negociacions entre Andorra i la Comissió Europea sobre l’Acord d’associació (SFGA)

Andorra i la Comissió Europea han mantingut aquests dies, a Brussel·les, la novena ronda de negociació de l’any. La reunió ha permès avançar substancialment en els annexos relatius a la lliure circulació de persones on resten per a concretar els darrers detalls per a assolir un acord final sobre aquesta qüestió. En aquesta ronda les delegacions també han efectuat un pas endavant important per a avançar cap a un text de consens en el protocol sobre serveis financers, la negociació del qual seguirà en les pròximes setmanes.

En la ronda bilateral, mantinguda a Brussel·les, s’han tractat un total de dotze annexos. La lliure circulació de persones inclou un conjunt de sis annexos que podran ser tancats en les pròximes setmanes i que afecta en concret la normativa en matèria de reconeixement de les qualificacions professionals, la lliure circulació de treballadors, el dret d’establiment, la seguretat social, la lliure prestació de serveis i, la salut i seguretat en el treball i el dret laboral.

A banda d’aquests sis annexos que conformen la lliure circulació de persones, s’ha assolit un acord sobre la normativa relativa a competència, ajudes d’Estat, el capítol sobre serveis postals, i diversos capítols de l’annex dos sobre normativa tècnica dels productes. S’han debatut, tot i quedar pendents de més negociacions per escrit o per la via de reunions tècniques específiques, la normativa de telecomunicacions, de transports, i d’energia.

En la jornada d’ahir dimecres, en format plurilateral, les delegacions d’Andorra, San Marino i la Comissió Europea van avançar substancialment en l’acord marc i també en el protocol sobre serveis financers. Les parts també han assolit un consens sobre els protocols horitzontals relatius als acords amb els països tercers sobre l’avaluació de conformitat, sobre els acords existents i sobre el comitè d’associació parlamentària.

La ronda d’aquesta setmana ha inclòs també negociació sobre altres aspectes de gran interès per a Andorra com son la cooperació fora de les quatre llibertats, que preveu la participació d’Andorra als programes europeus i també la participació dels experts andorrans a les agències de la Unió Europea.