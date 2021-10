Andorra i la UE avancen en matèria de medi ambient i salut vegetal

La delegació andorrana i la UE han mantingut aquest dijous una nova ronda de negociació per a l’Acord d’associació, en format telemàtic, que ha permès avançar en l’organització de la represa del cabal de diversos dels annexos que són més extensos. En concret, Andorra ha presentat diversos plans de treball en forma de calendari, que han estat ben acollits per la delegació europea, i que han permès obtenir acords de principis sobre adaptacions temporals en matèria de medi ambient i de salut vegetal.

L’objectiu de la demanda és que Andorra pugui incorporar la totalitat del cabal que proposa la UE en aquestes dues matèries de manera esglaonada i seguint uns criteris de pertinença. Així, la metodologia de treball també fixa uns compromisos temporals assequibles necessaris per Andorra donat que aquests dos annexos representen una part significativa del cabal que s’haurà d’assumir.

Per altra banda, les dues delegacions també han avançat en les adaptacions sobre electricitat, baixant al detall de l’acord de principi assolit al març d’aquest any. Durant la jornada també s’ha tractat l’Annex II, sobre com organitzar la vigilància del mercat.

La trobada d’avui encara ha estat centrada en temes eminentment tècnics a demanda d’Andorra, que vol esperar a reprendre la negociació en presencial abans de posar sobre la taula els dossiers prioritaris que queden per negociar.

Les delegacions d’Andorra i de la Unió Europea han estat encapçalades d’una banda pel secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, i de l’altra per la cap negociadora adjunta, Clara Ganslandt. Els dos equips es tornaran a trobar al desembre, per la darrera ronda de negociació d’aquest any. Abans d’acabar el 2021 també hi ha previstos intercanvis tècnics en matèria d’estadística i de medi ambient, al novembre.