Andorra i la República Txeca signen un conveni per a eliminar la doble imposició

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i l’ambaixador de la República Txeca a Andorra, amb residència a Madrid, Ivan Jančárek, han signat aquest dimecres el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República Txeca per a eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el capital i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal (CDI). La signatura s’ha dut a terme en el marc de la visita de l’ambaixador txec a Andorra.

Tal com han coincidit el ministre i el diplomàtic txec, el Conveni per a evitar la doble imposició, ha de beneficiar el procés d’obertura i de diversificació econòmica del Principat i reforçar les relacions econòmiques amb la República Txeca. Actualment, són 14 els convenis negociats per a evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal amb països com República Txeca, Croàcia, els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, Mònaco i els Països Baixos. Resten pendents de tràmits de signatura i ratificació els de Mònaco, que es preveu que se signi pròximament, i el de Països Baixos.

Durant el matí, l’ambaixador ha donat una conferència, sota el títol “La Unió Europea i Andorra des de la perspectiva de la Presidència Txeca 2022”, a les dependències de la Cambra de Comerç, on ha presentat les principals accions dutes a terme durant la presidència txeca al Consell de la UE (juliol-desembre 2022), amb presència d’empresaris andorrans, on ha refermat l’oportunitat que representa per a Andorra cloure un Acord d’Associació amb la Unió Europea.

La ministra Maria Ubach i el cap de Govern, durant les reunions mantingudes amb l’ambaixador Ivan Jančárek, han agraït al diplomàtic que la República Txeca avalés el procés de negociació d’Andorra amb les autoritats europees per a assolir un acord d’associació i que s’inclogués una menció en el document de prioritats de la Presidència al Consell de la Unió Europea. També han celebrat les bones relacions existents entre els dos països i l’intercanvi cultural establert a través del Centre de Català a la Universitat Carolina de Praga que enguany ha celebrat 30 anys de vida.