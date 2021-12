Andorra i la República Txeca conclouen les negociacions del CDI

Aquest dijous les delegacions d’Andorra i de la República Txeca han conclòs les negociacions del Conveni per eliminar la doble imposició (CDI) amb relació als impostos sobre la renda i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal. La trobada –que s’ha celebrat presencialment durant els dies 14, 15 i 16 de desembre a Andorra– ha estat encapçalada pel secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, i el cap de la Divisió de Taxació Internacional del Ministeri de Finances de la República Txeca, Vàclav Zíca, i ha finalitzat amb la rúbrica del text, posant així fi a la fase de negociació.

Amb la fi de les negociacions, Andorra i la República Txeca iniciaran els tràmits interns que han de permetre la signatura del text i la seva posterior aprovació per part dels parlamentaris d’ambdós Estats. Aquest es converteix en l’11è conveni per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal negociat per Andorra i s’afegeix a Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino i Hongria.

Els CDI són un instrument fonamental per a la diversificació de l’economia andorrana, l’atracció de capital estranger i la internacionalització de les empreses del país, alhora que representen un aval a la reforma fiscal conduïda per Andorra durant els darrers anys.