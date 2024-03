Andorra i Itàlia signen un acord per al reconeixement i homologació mutus dels permisos de conduir

Al centre de la foto, la ministra Imma Tor i l’ambaixador, Giuseppe Buccino (SFG)

El Ministeri d’Afers Exteriors té entre una de les seves missions impulsar accions a nivell internacional per tal de poder millorar la vida quotidiana dels ciutadans en les seves estades al país o més enllà de les fronteres. És amb aquest objectiu que la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha signat aquest divendres un Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Italiana sobre el reconeixement i l’homologació mutus dels permisos de conduir.

D’aquesta manera, i un cop entri en vigor l’entesa després de la ratificació interna per part de les dues parts, els permisos de conduir emesos per ambdós països podran ser reconeguts i homologats de forma automàtica quan així ho sol·liciti algun ciutadà andorrà o italià en territori forà. L’acte ha comptat amb la signatura, per part italiana, de l’ambaixador, Giuseppe Buccino. Per part andorrana, també hi ha estat present el secretari d’Estat d’Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy.

La signatura de l’acord s’ha celebrat el mateix dia que es clou l’exposició fotogràfica italiana ‘Rutes Italianes: Muntanyes, Alpinisme, Canvi climàtic’, coorganitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors, l’ambaixada d’Itàlia a Madrid i el Comú de Canillo en base al projecte del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional d’Itàlia i l’associació sense ànim de lucre Macromicro.

La mostra, que va obrir portes al Palau de Gel el passat mes de febrer, s’ha tancat aquest divendres amb la conferència ‘El disseny en altitud’ a càrrec de l’arquitecte italià Claudio Larcher, una figura reconeguda en el camp del disseny que ha compartit la seva visió i experiència sobre com el disseny aborda la funcionalitat i l’estètica en els entorns de muntanya, destacant exemples rellevants i inspiradors. Tant la cloenda com la conferència s’han fet coincidir amb la celebració del Dia del Disseny Italià (IDD).