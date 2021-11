Andorra i Israel treballen conjuntament el desenvolupament de l’ecosistema d’innovació

Una delegació andorrana participa a Tel-Aviv (Israel) en unes jornades de treball en comú amb l’Israel Innovation Institute, un dels centres de referència en innovació a nivell mundial, que té l’objectiu de facilitar les eines necessàries per liderar la gestió de la innovació en organitzacions i corporacions públiques. La formació té lloc en el marc del conveni de col·laboració entre l’entitat israeliana i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) per potenciar el desenvolupament de l’ecosistema d’innovació i startups d’Andorra.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha explicat que “després del contacte que vam poder fer fa dos anys amb l’institut israelià, aquesta setmana materialitzem aquest treball conjunt amb la possibilitat de que actors de l’ecosistema de la innovació d’Andorra estiguin aquí, treballant colze a colze, aprenent com treballen el sector públic i privat. I també com van aconseguir activar un sistema d’innovació amb tots els emprenedors i inversors”. Gallardo ha afegit que “l’objectiu d’aquesta treball amb un dels millors centres d’innovació a nivell mundial és facilitar encara més eines per treballar amb els actors clau d’Andorra l’ecosistema d’innovació del país. Som conscients que un sistema d’innovació eficaç millorarà la qualitat de vida dels ciutadans d’Andorra la competitivitat de les empreses del país, i a la vegada és un posicionament de marca de país”.

En aquest sentit, el director de l’AR+I, Marc Pons, ha assenyalat que “el treball conjunt permetrà aprofundir a través de l’experiència de l’Israel Innovation Institute en el desenvolupament dels elements claus de l’ecosistema andorrà i el seu paper en els processos de transformació d’organitzacions i corporacions públiques. Això ens ajuda a orientar els nostres esforços per potenciar i enfortir tant les organitzacions públiques com els sectors empresarials en el marc de la innovació”.

Per la seva banda, el director general de l’Israel Innovation Institute, Jonathan Menuhin, ha destacat que “l’acord que vam signar amb el govern andorrà beneficia les dues parts en el desenvolupament d’un ecosistema d’innovació. A Israel gestionem un ecosistema d’innovació en mobilitat intel·ligent, digitalització de la salut, agricultura, canvi climàtic… i el repte per a ambdues parts és l’adopció i l’ús de la tecnologia en sectors clau, un fet que beneficiarà la vida dels ciutadans”.

La delegació andorrana està encapçalada pel ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Galabert, i diversos membres d’Andorra Recerca Innovació (AR+I), FEDA, Andorra Telecom, ACTInn, la Universitat d’Andorra, Andorra Digital i Andorra Business. El ministre també ha avançat que el proper 25 de novembre tindrà lloc la setmana de la innovació d’Andorra on també participaran presencialment experts d’Israel.

L’acord de l’ARI amb l’Israel Innovation Institute

L’objectiu d’aquest acord, que té una durada de dos anys, és treballar conjuntament en diverses àrees que es poden materialitzar en projectes de suport i assessorament en la definició i desenvolupament de l’ecosistema d’Innovació i startup d’Andorra, i també col·laborar en projectes i iniciatives relacionades amb les verticals d’especialització de cada institució, com ara la mobilitat, l’agricultura, la salut o el canvi climàtic, entre d’altres.

El curs de formació consta de presentacions, metodologies provades, tallers pràctics i debats amb els principals actors clau israelians en l’ecosistema d’innovació, i també l’estudi de casos basats en el marc operatiu i l’experiència de l’Israel Innovation Institute. A més, la formació incorpora les experiències i perspectives pròpies dels participants mitjançant la participació activa.

L’Institut d’Innovació d’Israel

L’Institut d’Innovació d’Israel és un “tanc de reflexió” sense ànim de lucre que aporta tecnologia i coneixement innovadors a entorns del món real. L’Institut permet i gestiona el desenvolupament, les proves i la demostració de solucions escalables i innovadores per als reptes globals. L’Institut està format per 5 comunitats d’innovació: HealthIL per a la salut digital, Ecomotion per a la mobilitat intel·ligent, GrowingIL per a l’agricultura avançada, DeserTech per a les tecnologies del desert i CatalystIL per a la gestió de la innovació.