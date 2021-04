Andorra i Israel treballaran conjuntament el desenvolupament de l’ecosistema d’innovació i startups

El ministre de Presidència, Economia i Empresa del Govern d’Andorra i president d’Actua Innovació i d’Actua Empresa, Jordi Gallardo, i el director general de l’Israel Innovation Institute, Jonathan Menuhin, han signat aquesta tarda, de manera telemàtica, un conveni de col·laboració per potenciar el desenvolupament de l’ecosistema d’innovació i startups d’Andorra.

L’objectiu d’aquest acord és treballar conjuntament en diverses àrees que es poden materialitzar en projectes de suport i assessorament en la definició i desenvolupament de l’ecosistema d’Innovació i Startup d’Andorra, i també col·laborar en projectes i iniciatives relacionades amb les verticals d’especialització de cada institució, com ara la mobilitat, l’agricultura, la salut o el canvi climàtic, entre d’altres.

En aquest sentit, Gallardo ha explicat que “la col·laboració permetrà reforçar i acompanyar l’estratègia d’innovació i emprenedoria amb un actor referent a nivell internacional en aquestes temàtiques”.

En aquest sentit, el director d’Actua Innovació, Marc Pons, ha assenyalat que “l’ecosistema d’innovació i emprenedoria d’Israel és referent i molt potent en nínxols com la mobilitat, l’agricultura o la salut. Les aliances d’aquesta magnitud són cabdals per complementar projectes en aquests àmbits que s’estan treballant des d’Andorra”.

D’altra banda, es treballarà el potencial d’Andorra com a Living Lab d’Innovació per l’ecosistema d’start-up’s d’Israel, el qual en un entorn com el d’Andorra pot ser de gran potencial per prototipar i testejar idees i projectes empresarials.

Per la seva banda, Menuhin ha destacat que “l’Institut d’Innovació d’Israel aborda reptes globals com l’alimentació, el transport, la salut i el canvi climàtic. Les solucions per a aquestes preocupacions crítiques es derivaran d’una combinació mundial de coneixements, talents i capacitats. Aquesta col·laboració és un pas essencial per construir un grup de treball internacional per afrontar aquests reptes globals urgents”.

Aquest acord té una durada inicial de 2 anys a partir de la data de la seva signatura i es podrà renovar tàcitament anualment.

Israel Innovation Institute

L’Israel Innovation Institute (NGO) es va fundar el 2011 amb l’objectiu d’ajudar les empreses i empresaris israelians a trobar solucions per als desafiaments globals i enfortir encara més el desenvolupament socioeconòmic a Israel. L’institut se centra en objectius que tindrien un ampli impacte públic i s’esforça per avançar-los mitjançant comunitats d’innovació i processos d’innovació oberta.

Aquest institut opera tres comunitats d’innovació que treballen en cooperació amb el govern israelià: HealthIL: la comunitat de salut digital; EcoMotion: comunitat internacional per a solucions de transport intel·ligent; GrowingIL: per a solucions Ag-Tech.

El 2019 també va crear CatalystIL, una comunitat de gestors d’innovació en organitzacions. El 2020, la comunitat DeserTech es va unir a l’Institut enfocada a tecnologies dissenyades per afrontar els reptes que presenta l’entorn del desert i el seu entorn, en col·laboració amb la Fundació Merage Israel. Recentment, i va crear la comunitat PLANETech, juntament amb els seus socis israelians i internacionals, per promoure i donar suport al desenvolupament i implementació de tecnologies que creen valor econòmic i ambiental.