Andorra i Hongria signen el CDI i refermen la bona relació existent entre ambdós països

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el ministre d’Afers Exteriors i Comerç d’Hongria, Péter Szijjártó, han signat aquest divendres un Conveni per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni i per prevenir l’evasió fiscal (CDI). Ha estat en el marc de la visita oficial de Szijjártó a Andorra, la segona d’aquest mandatari al país, que ha començat amb una reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, a l’Edifici Administratiu.

El CDI es converteix en el 10è text d’aquest tipus signat pel Principat i, tant Ubach com Szijjártó han compartit la importància del conveni per reforçar els vincles ja existents entre el Principat i el país europeu. Hongria, així, se suma a una llista que ja inclou Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre i San Marino.

Els Convenis per evitar la doble imposició, tal com ha apuntat Maria Ubach, són un instrument fonamental per a la diversificació de l’economia andorrana, la internacionalització de les empreses del país i l’atracció de capital estranger. Alhora, representen un aval a la reforma fiscal conduïda per Andorra durant els darrers anys.

Després de la signatura CDI, els dos ministres han mantingut una reunió de treball en la qual han abordat altres qüestions prioritàries per als dos Governs i han coincidit en la importància de reforçar encara més la col·laboració entre ambdós països.

Ubach ha posat en relleu la “cooperació molt estreta i fluïda entre Andorra i Hongria” i ha recordat que, justament, l’any passat es va celebrar el 25è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre ambdós països. Un temps en el qual, ha afegit, s’han organitzat regularment trobades entre els ministeris i les ambaixades respectives. Péter Szijjártó també ha destacat “l’excel·lent relació” que el seu país manté amb el Principat.

En aquest sentit, Maria Ubach i Péter Szijjártó s’han emplaçat a treballar en el desplegament del Protocol d’Entesa sobre la cooperació en l’àmbit del Turisme, que els dos ministres van signar el 2020 durant la visita oficial d’Ubach a Hongria. L’objectiu del protocol és fomentar l’intercanvi turístic entre tots dos Estats.

Els mandataris també han abordat els avenços en les negociacions d’Andorra amb la Unió Europea per a l’Acord d’associació. En aquest punt, el ministre hongarès ha reafirmat el suport del seu país a Andorra. “Pensem que la UE pot ser més forta si aconsegueix més associats, i qui podria ser més ideal que Andorra?”, ha apuntat Szijjártó, que ha valorat positivament l’estabilitat de l’economia andorrana. A més, el titular d’Afers Exteriors i Comerç d’Hongria ha volgut ressaltar especialment la necessitat de conservar les especificitats dels països que volen assolir un Acord d’associació amb Brussel·les. “Recolzem absolutament que les identitats nacionals dels membres associats siguin respectades, ja que això enriqueix a la UE”, ha afirmat.

Finalment, durant la reunió, els dos ministres han posat en comú la importància que Andorra i Hongria treballin per impulsar els lligams econòmics entre els dos països, així com els culturals i de lluita contra el canvi climàtic.