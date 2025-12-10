Andorra i França renoven el conveni d’ensenyament que inclou el cofinançament de la reforma del Lycée

Andorra i França han formalitzat la renovació del conveni en l’àmbit de l’ensenyament durant la reunió de la Comissió mixta francoandorrana, celebrada aquest dimecres al matí, a París. El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró, s’ha desplaçat a la capital francesa juntament amb una delegació andorrana. El nou acord, que té una vigència de deu anys, consolida la cooperació en matèria educativa entre ambdós països. Amb aquesta signatura, es consolida una llarga trajectòria de 125 anys de cooperació educativa i s’obre una nova etapa per a garantir una educació inclusiva i de qualitat, respectuosa amb la diversitat cultural i lingüística d’Andorra.
A banda del conveni, s’ha signat un arranjament administratiu que contempla la reforma cofinançada pels dos estats del centre Lycée Comte de Foix – que es durà a terme en els pròxims 8 anys – i inclou un compromís a través del qual el Govern assumirà les despeses de funcionament de les escoles primàries.
“Andorra reafirma, així, el seu compromís amb el sistema educatiu francès, garantint qualitat, respecte per la nostra identitat i oportunitats per als joves”, ha declarat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró. “L’acord assegura que el sistema francès continuï sent un pilar essencial dins del nostre model educatiu plural”, ha afegit.
Per la seva banda, el ministre francès d’Educació Nacional, Édouard Geffray, ha destacat que “aquest nou Conveni reflecteix la solidesa i la confiança que caracteritzen des de fa més d’un segle la nostra cooperació educativa amb el Principat. Junts perseguim una ambició comuna: oferir a cada alumne una educació plurilingüe, oberta a les cultures, i garantir l’èxit de la joventut andorrana i francesa”.
El conveni consolida l’estudi de la llengua i la cultura d’Andorra, fonament de la identitat andorrana, així com l’ensenyament de la llengua i la cultura franceses dins del sistema educatiu andorrà, en el marc del desenvolupament del plurilingüisme. Així mateix, el text promou les activitats educatives i culturals organitzades pel Govern en benefici dels alumnes del sistema educatiu francès.
En el marc de la Comissió, també s’han presentat les principals línies de les polítiques educatives, les activitats culturals en l’àmbit de la francofonia i les iniciatives per al benestar dels alumnes.