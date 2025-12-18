Andorra i Espanya iniciaran a inicis de 2026 la negociació bilateral per a l’aplicació de l’Acord de gestió de fronteres

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, s’ha reunit aquest dijous a Madrid amb el ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d’Espanya, José Manuel Albares, en una trobada que ha servit per a fer balanç de qüestions de caràcter bilateral i multilateral en curs entre ambdós països. Durant la reunió, les autoritats espanyoles han informat que a inicis de 2026 Andorra i Espanya iniciaran la negociació bilateral per a la implementació de l’Acord de gestió de fronteres, que eximeix Andorra dels controls sistemàtics a les fronteres previst en el Reglament (EES).
En el marc de la trobada, la ministra Tor ha agraït a Espanya el suport constant a Andorra i la tasca desenvolupada en relació amb l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. En aquest sentit, el ministre Albares ha exposat la voluntat d’Espanya de facilitar el consens necessari en el procés de presa de decisions sobre la naturalesa jurídica de l’Acord.
També, s’ha fet el punt en relació amb la cooperació transfronterera destacant les excel·lents relacions amb la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, s’ha intercanviat sobre el projecte de la zona econòmica especial que el Govern valora impulsar a Organyà. Espanya ha manifestat interès en la iniciativa i s’ha compromès a fer el possible per a facilitar-ne el desenvolupament, especialment en el marc de les polítiques de lluita contra la despoblació del territori.
També s’ha abordat el projecte d’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) que es vol impulsar, una iniciativa que compta amb el suport d’Espanya i per la qual Andorra ha manifestat l’interès perquè la regió d’Occitània també participi en aquest projecte. El ministre Albares s’ha compromès a donar un nou impuls a la proposta d’estratègia de cooperació transfronterera, que ha de ser l’instrument aglutinador d’aquests projectes.
Finalment, el ministre Albares ha agraït a Andorra el suport a la Cimera Iberoamericana i ha convidat el Principat a participar en la cimera que tindrà lloc a Espanya els dies 4 i 5 de novembre de 2026, en el marc d’aquesta trobada internacional.
Les dues delegacions també han valorat positivament la possibilitat que el ministre Albares faci una visita oficial a Andorra l’any vinent, una ocasió que permetria avançar i culminar la signatura de diversos convenis bilaterals actualment en curs de negociació.
En paral·lel a l’agenda institucional, i en el marc de la visita de la ministra Tor a la capital espanyola, l’Ambaixada d’Andorra a Madrid va organitzar dimecres al vespre una trobada amb la comunitat andorrana resident a Madrid. Així mateix, aquest dijous s’ha celebrat una recepció amb els ambaixadors acreditats a Andorra.