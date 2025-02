Andorra i Espanya acorden actualitzar el conveni existent sobre educació per a adaptar-lo al context actual

Els membres de la Comissió Mixta Hispanoandorrana en matèria educativa (SFGA)

La Comissió Mixta Hispanoandorrana en matèria educativa s’ha trobat en la reunió anual, que s’ha celebrat presencialment a l’edifici de l’antiga Ràdio Andorra. El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, ha estat l’encarregat de presidir la reunió de la comissió que es reuneix anualment de forma alternada a Andorra i a Espanya. A la trobada, les dues delegacions han acordat engegar els treballs d’actualització del conveni existent entre els dos països en matèria educativa amb l’objectiu d’adaptar-lo al context actual del sistema educatiu espanyol establert al país.

La reunió també ha servit per a tractar aspectes com ara les infraestructures escolars del sistema educatiu espanyol al Principat i per a informar, per part de la delegació andorrana, dels canvis normatius en matèria d’assetjament i absentisme escolar, així com del decret d’escolarització, els quals han estat recentment aprovats per part del ministeri andorrà.

La delegació espanyola ha exposat les dades referents als recursos i alumnat del sistema educatiu espanyol. Concretament, han detallat que el sistema educatiu espanyol acull actualment 3.029 alumnes, xifres lleugerament superiors a les del curs passat. Finalment, la trobada ha servit per a continuar avançant amb el procés de reconeixement de diplomes professionals, engegat a les darreres reunions de la Comissió Mixta.

Per la part andorrana ha presidit la reunió el secretari d’Estat Josep Anton Bardina, i l’han acompanyat l’ambaixadora d’Andorra a Espanya, Eva Descarrega; el director del Departament de Sistemes Educatius i Relacions Internacionals, Albert Maluquer; la directora del Departament d’Inspecció, Qualitat Educativa i Recursos Humans, Eugènia Duró; la cap d’àrea de Convenis, Relacions Internacionals i Projectes Educatius, Cristina Martí; i la directora d’Afers Jurídics i Recursos Humans del Ministeri d’Afers Exteriors, Cristina Mota.

Per part espanyola, la delegació l’ha encapçalat l’ambaixador espanyol a Andorra, Carles Pérez-Desoy, i l’han acompanyat la directora general de Planificació i Gestió Educativa, Susana Tejadillos; la consellera d’Educació d’Espanya a Andorra, María Dolores López; la subdirectora de la Unitat d’Acció Educativa a l’Exterior, Amaya Cal; la cap d’àrea de planificació de centres de la Unitat d’Acció Educativa a l’Exterior, Nuria Peris; i la cap d’àrea d’Homologacions de la secretaria general de Formació Professional, María Ángeles Martínez.