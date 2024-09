Andorra i Eslovènia estableixen un full de ruta per a intensificar la col·laboració en diversos àmbits

Xavier Espot i Robert Golob (Foto: Nebojša Tejić/STA)

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha desplaçat a Eslovènia on s’ha entrevistat amb el primer ministre, Robert Golob. La trobada ha permès establir un full de ruta per a intensificar la col·laboració entre els dos Estats en diverses matèries per a afavorir els contactes i intercanvis en l’àmbit de la cooperació econòmica, turística i esportiva, i en l’àmbit de la digitalització i la intel·ligència artificial.

En aquest sentit, els dos mandataris han exposat la voluntat d’iniciar la negociació per a establir un conveni per a evitar la doble imposició que ha d’impulsar la col·laboració en projectes econòmics entre els dos Estats.

Entre d’altres accions incloses en el full de ruta, Espot i Golob han explicat que volen fomentar l’intercanvi d’estratègies de viabilitat de les estacions de muntanya tot l’any en un context de canvi climàtic. Els dos mandataris han coincidit que cal aplicar polítiques de sostenibilitat en els territoris de muntanya que afavoreixin un desenvolupament turístic de qualitat que no impacti en el medi ambient. Així, han acordat intercanviar experiències i bones pràctiques en aquest sector tan important en els dos països.

En la trobada, els dos mandataris han compartit els grans reptes i objectius d’ambdós Governs. Espot ha explicat a Golob el procés d’aproximació d’Andorra a la UE a través de l’Acord d’associació que permetrà Andorra participar en el mercat interior. El cap de Govern ha agraït al primer ministre eslovè el seu suport durant els nou anys de negociacions amb la Unió Europea.

Reforçar la cooperació en matèria de digitalització i d’intel·ligència artificial (IA) ha estat un altre dels acords destacats. Andorra Recerca i Innovació (AR+I) va establir el 2022 un acord de col·laboració amb l’IRCAI (Centre de Recerca sobre la Intel·ligència Artificial), que Xavier Espot ha visitat aquest dilluns. El cap de Govern ha explicat els avenços que Andorra està duent a terme en l’àmbit de la digitalització i la recent aprovació d’un Codi ètic per a l’ús de la IA destinat a l’àmbit públic, privat i als ciutadans. També ha recordat que, en el marc de la Conferència de ministres de Justícia del Consell d’Europa celebrada a Vilnius (Lituània) la setmana passada, Andorra va signar el Conveni marc sobre la intel·ligència artificial i els drets humans, la democràcia i l’estat de dret.

La visita s’ha completat a la tarda amb la trobada de Xavier Espot amb el viceprimer ministre i ministre de Finances, Klemen Boštjančič, amb qui han tractat la col·laboració econòmica i financera. En la reunió han acordat iniciar la negociació per a la signatura d’un conveni de no doble imposició que ha de brindar noves oportunitats de negoci entre els dos països.

Finalment, està previst que la delegació andorrana mantingui un sopar de treball amb el ministre d’Economia, Turisme i Esports, Matjaž Han, per a entrar al detall dels diferents àmbits de cooperació que estableix el full de ruta acordat entre Andorra i Eslovènia en matèria de turisme i sostenibilitat.