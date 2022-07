Andorra i els “Brothers in Band” homenatjaran als Dire Straits en un gran espectacle musical

El considerat com a millor espectacle internacional homenatge a Dire Straits té un nom: bROTHERS iN bAND i arriba per primera vegada a Andorra. Ho farà, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, el divendres 28 d’octubre, a les 21 hores, amb un xou que repassarà el millor de la discografia dels Dire Straits amb una posada en escena única.

La capital del Principat serà, per tant, una de les parades d’una gira que ja ha recorregut, França, Alemanya, Portugal, Espanya i Luxemburg.

Si la guitarra i veu de Mark Knopfler han estat fonamentals a Dire Straits, el mateix passa amb Angelo Fumarola. La seva veu, la seva postura, els seus gestos, la seva expressivitat i, sobretot, la seva forma espectacular de tocar la guitarra ens mostren al Knopfler d’una època passada que ja no tornarà.

No menys important és la banda que acompanya Angelo Fumarola, un grup de reconeguts músics de primer nivell que interpreten i recreen amb una extrema fidelitat i un altíssim nivell les diferents etapes de la desapareguda banda britànica al llarg d’un extens repertori entre els anys 1977 i 1991.

A “The Very Best of dIRE sTRAITS” bROTHERS iN bAND transportarà el públic a la seva particular màquina del temps a través d’un seleccionat i acurat repertori que pertany ja a la memòria col·lectiva de diverses generacions.

Des del so net i cristal·lí de Down to the Waterline, l’antològic Money For Nothing, passant per clàssics com Sultans of Swing, Telegraph Road, Romeu & Juliet, Tunnel of Love, News, Expresso Love, One World, Single Handed Sailor, Your Latest Trick o Lady Writer, entre molts d’altres, en un xou de més de 2 hores.

Aquesta banda que homenatja els Dire Straits ha programat més d’una trentena de concerts entre els anys 2021 i 2023, sent una de les seves “parades” el Principat d’Andorra.

Les entrades ja estan disponibles a neverlandconcerts.com i brothersinband.net