Andorra i el Regne Unit signen un Conveni de no doble imposició

Signant el conveni, James Murray i Noëlia Souque (SFGA)

Andorra ha formalitzat la signatura d’un nou Conveni de doble imposició (CDI), en aquest cas amb el Regne Unit. La secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Noëlia Souque, ha estat l’encarregada de formalitzar la signatura del Conveni, que es va començar a negociar a inicis de legislatura, en el marc d’una trobada bilateral amb el secretari d’Estat d’Hisenda anglès, James Murray. La signatura d’aquest nou CDI té especial transcendència per al Principat, pel que fa al volum potencial de negoci que representa el Regne Unit i la seva importància en l’escenari global.

L’objectiu del text és eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i per a prevenir l’evasió i l’elusió fiscals entre ambdós països. Una vegada signat, el Conveni es trametrà al Consell General per a l’aprovació parlamentària i als coprínceps per a la seva informació.

Amb aquest nou CDI, Andorra disposa de 21 convenis de les mateixes característiques signats amb altres països com Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino i Hongria, entre d’altres. A més, actualment el Principat es troba en negociacions amb els governs austríac i alemany per a signar un CDI amb aquests països europeus.