Andorra i el Kazakhstan signen l’acord per a l’exempció de visats

La titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat al Kazakhstan en visita oficial, la primera d’un ministre andorrà, per a reunir-se amb les màximes autoritats polítiques del país asiàtic. L’objectiu és refermar la cooperació existent entre Andorra i el Kazakhstan –en el terreny bilateral, multilateral i internacional– i compartir temes d’interès comú, com ara la diversificació econòmica, la protecció del medi ambient o l’impuls del turisme.

L’agenda de treball va començar ahir dimecres amb una reunió amb l’alcalde d’Almaty, Erbolat Dosaev, i s’allargarà fins aquest divendres amb diverses trobades institucionals.

La jornada d’avui dijous s’ha iniciat a la capital, Nursultan, amb una reunió bilateral amb el ministre d’Afers Exteriors i viceprimer ministre kazakh, Mukhtar Tileuberdi. Els dos homòlegs han signat un acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República del Kazakhstan per a l’exempció de visats per a desplaçar-se entre ambdós països.

D’aquesta manera, tal com han posat de relleu els dos ministres, es facilita la mobilitat tant de ciutadans com d’empreses. Un fet, han coincidit, que permetrà promoure projectes conjunts en diversos àmbits, com ara l’econòmic. Aquest és el primer acord bilateral entre Andorra i el Kazakhstan, dos països que van establir relacions diplomàtiques el 2008.

Maria Ubach i Mukhtar Tileuberdi també han abordat qüestions d’interès comú, com ara l’economia verda, la digitalització o la promoció del turisme, un punt en què han compartit la necessitat de reforçar la cooperació a través de l’intercanvi de bones pràctiques. En paral·lel, els dos ministres han acordat iniciar les negociacions per a un conveni per a eliminar la doble imposició (CDI) en relació amb els impostos sobre la renda i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal. Es tractaria del primer CDI entre Andorra i un país de la regió d’Àsia central.

Reunions institucionals: primer ministre, parlament i palau presidencial

Aquest dijous Ubach també s’ha trobat amb el primer ministre del Kazakhstan, Alikhan Smailov. Durant la reunió bilateral, que s’ha celebrat a la seu governamental a Nursultan, Maria Ubach i Alikhan Smailov, han destacat la necessitat de fomentar encara més l’intercanvi d’experiències en matèria turística entre Andorra i el Kazakhstan, especialment en l’àmbit de la neu. De fet, Ubach i Smailov han recordat les relacions ja existents en aquest sector entre els dos països, concretament en el sector de les estacions d’esquí andorranes i kazakhs.

La titular d’Afers Exteriors també ha visitat aquest dijous el Mazhilis, el parlament de la República del Kazakhstan, on s’ha reunit amb la presidenta de la Comissió d’Afers Internacionals, Defensa i Seguretat del Mazhilis, Aigul Kuspan. Ambdues han remarcat la importància de promoure els contactes i intercanvis entre el parlament del país asiàtic i la Comissió Legislativa de Política Exterior del Consell General. Per la seva part, Kuspan s’ha referit a les reformes legislatives que el Mazhilis està treballant arran del referèndum celebrat al juny d’enguany.

Posteriorment, Maria Ubach s’ha desplaçat al Palau Presidencial per a trobar-se amb el cap adjunt de l’administració del president i representant especial del president per a la cooperació internacional, Yerzhan Kazykhan, amb qui ha repassat les relacions bilaterals entre els dos països i la situació geopolítica internacional.

Visita a l’Oficina de l’OSCE

La jornada d’aquest dijous s’ha tancat amb una visita a l’oficina a Kazakhstan de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE), on Ubach s’ha reunit amb el cap del departament de la dimensió politicomilitar de l’oficina de programes de l’OSCE, Jaroslav Kurek. Ubach ha pogut conèixer de primera mà el funcionament de l’Oficina, així com intercanviar impressions sobre les prioritats comunes en el marc de l’Organisme del qual Andorra forma part des del 1996.