Andorra i Dominica signen l’establiment de relacions diplomàtiques

L’ambaixadora i representant permanent d’Andorra a les Nacions Unides, Elisenda Vives, i la seva homòloga de la Mancomunitat de Dominica, Loreen Ruth Bannis-Roberts, han signat a Nova York l’establiment de relacions diplomàtiques entre ambdós països.

L’establiment de relacions diplomàtiques s’inscriu en la voluntat dels dos països d’impulsar lligams de cooperació en els àmbits polític, econòmic i cultural que s’inclouen en la Convenció de Viena del 1961 sobre relacions diplomàtiques i els principis i normes fonamentals de la Carta de les Nacions Unides i del dret internacional.

Es destaca que els dos països, de dimensió geogràfica i població similars, poden compartir experiències en matèria de turisme, així com la resposta als reptes globals comuns, com els efectes del canvi climàtic. En concret, en la trobada entre Vives i Bannis-Roberts es van poder tractar els efectes de l’huracà Irma i Maria del 2017 al país caribeny i la regió i els esforços del país i de la comunitat internacional per donar resposta a les necessitats de reconstrucció del país. Cal destacar que Andorra va aportar una contribució voluntària de 7.500 euros, a través de la plataforma d’ONG del Principat, en concepte de resposta a l’emergència humanitària pels efectes dels huracans.

Així mateix, ambdues diplomàtiques van poder conversar sobre els efectes de la pandèmia en el turisme i de la necessitat de fomentar un turisme respectuós amb el medi ambient.