Andorra i Croàcia signen el CDI i refermen les bones relacions existents entre ambdós països

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, i el ministre de Finances croat, Marko Primorac, han signat aquest divendres el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Croàcia per a eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el capital i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal (CDI). Ha estat en el marc de les Reunions anuals del Fons Monetari Internacional (FMI), que se celebren fins el 16 d’octubre a Washington. Un cop signat el conveni per ambdues parts es trametrà al Consell General per a l’aprovació parlamentària i als coprínceps per a la seva informació.

Les negociacions d’aquest conveni tenen origen al març del 2021 en el marc d’una reunió entre els ministeris de Finances andorrà i croat, quan es va plantejar la possibilitat d’iniciar converses per a un CDI. A l’octubre del mateix any la Secretaria d’Estat andorrana d’Afers Financers Internacionals va rebre la sol·licitud del ministre de Finances croat per a iniciar les negociacions. Consegüentment, els primers contactes entre els equips tècnics van començar durant els primers mesos del 2022, iniciant-se les negociacions en una única ronda presencial a Andorra entre l’11 i el 15 de juliol del 2022, on el text final es va tancar i rubricar per part dels caps de delegació.

Actualment, són 13 els convenis negociats per a evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal amb països com els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca i els Països Baixos. Resten pendents de tràmits de signatura i ratificació per què estiguin en vigor els de Països Baixos, República Txeca, Hongria i Croàcia.

Després de la signatura del CDI, Eric Jover i Marko Primorac van mantenir una reunió a la capital estatunidenca en la qual han coincidit a destacar el bon estat de les relacions entre Andorra i Croàcia a nivell bilateral. Així mateix, els dos homòlegs van poder intercanviar impressions sobre la situació internacional, marcada pel conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Es recorda que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va visitar oficialment Croàcia a l’abril d’enguany per a reunir-se amb les màximes autoritats croates amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre Andorra i el país balcànic. Justament, en el marc del desplaçament, Ubach i el ministre d’Afers Exteriors i Europeus croat, Gordan Grlić Radman, van signar un protocol d’entesa, d’amistat i cooperació general entre el Govern de la República de Croàcia i el Govern del Principat d’Andorra. Els dos països van signar relacions diplomàtiques el 28 d’abril del 1995.

Reunions bilaterals amb la delegació del Banc Central Europeu

L’agenda de treball del divendres a Washington es va completar amb una reunió entre la delegació andorrana i una delegació del Banc Central Europeu, encapçalada pel membre del consell executiu del banc, Fabio Panneta, i completada per la directora general de relacions internacionals, Isabel Vansteenkiste, i pel cap de l’oficina de representació, Rasmus Rueffer.

Així mateix, la delegació andorrana es van reunir amb la delegació de Portugal i amb la delegació de Romania. També, informalment, s’han mantingut reunions amb els Ministres de Finances de Països Baixos, Luxemburg i Bèlgica, membres de la mateixa circumscripció.

Finalment, Eric Jover també va participar ahir divendres en la sessió plenària de les Reunions Anuals del Fons Monetari Internacional, que es va celebrar igualment a la capital estatunidenca.