Andorra i Croàcia refermen les relacions bilaterals

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest divendres a Zagreb en visita oficial per reunir-se amb les màximes autoritats de Croàcia amb l’objectiu de reforçar la cooperació entre Andorra i el país balcànic en els àmbits bilateral, multilateral i europeu.

En el marc del desplaçament, Ubach i el ministre d’Afers Exteriors i Europeus croat, Gordan Grlić Radman, han signat un protocol d’entesa, d’amistat i cooperació general entre el Govern de la República de Croàcia i el Govern del Principat d’Andorra. Amb aquest protocol ambdós països es comprometen a promoure la cooperació en un esperit d’entesa mútua en qüestions com l’educació, la salut, el turisme, l’economia o la innovació, mantenint consultes bilaterals de manera periòdica i regular per intercanviar punts de vista sobre qüestions internacionals o regionals d’interès comú.

Precisament, en la trobada institucional entre Maria Ubach i el seu homòleg croat s’han tractat diversos elements d’interès compartit i que són prioritaris per als dos governs. Així, en el context europeu, la ministra ha informat Gordan Grlić Radman dels avenços que ha fet el Principat en les negociacions amb la Unió Europea per tal d’assolir un Acord d’associació, ressaltant la importància del suport dels estats membres per a la conclusió d’aquest acord. En l’àmbit bilateral, els dos ministres han abordat la possibilitat d’establir un Conveni per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni i per prevenir l’evasió fiscal (CDI). També han tractat possibles projectes de diversificació econòmica, transformació digital, turisme i sostenibilitat.

En aquest sentit, en la roda de premsa posterior a la trobada ministerial i a la signatura del protocol d’entesa, d’amistat i cooperació general, Ubach ha destacat “l’oportunitat” de la visita oficial a Croàcia i s’ha referit a la importància de “l’intercanvi d’experiències” vinculades a qüestions d’interès compartit entre els dos països. Precisament, la ministra ha recordat que el Principat d’Andorra i Croàcia van signar relacions diplomàtiques el 28 d’abril del 1995 i ha assenyalat que la signatura del protocol d’entesa d’avui ha de permetre refermar i incrementar els àmbits de cooperació bilateral en terrenys com ara la cultura, el turisme, la digitalització o el medi ambient. Per la seva part, Grlić Radman ha qualificat la visita de la ministra Ubach com a “oportunitat” per intensificar el diàleg polític entre els dos països.

Aquesta tarda està previst que Maria Ubach mantingui una reunió amb el primer ministre croat, Andrej Plenković, així com amb el vicepresident del Parlament, Željko Reiner.