Andorra i Croàcia conclouen les negociacions del CDI

Les delegacions del Principat d’Andorra i de la República de Croàcia han conclòs les negociacions del Conveni per a eliminar la doble imposició (CDI) amb relació als impostos sobre la renda i prevenir l’evasió i l’elusió fiscal amb la rúbrica del text acordat.

Entre l’11 i el 13 de juliol, han tingut lloc a Andorra les darreres reunions entre les dues delegacions encapçalades pel secretari d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Marc Ballestà, i pel cap del Departament per a evitar la doble imposició del Ministeri de Finances de la República de Croàcia, Dalibor Legac.

Un cop finalitzades les negociacions, ambdós països iniciaran els tràmits interns que han de permetre la signatura del text i la seva posterior aprovació per part dels parlaments d’ambdós Estats.

Amb aquest, són 13 els convenis negociats per a evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal negociats per Andorra amb països com els Emirats Àrabs Units, Espanya, França, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Portugal, Xipre, San Marino, Hongria, República Txeca i els Països Baixos.

Els negociats amb Països baixos, Hongria, República Txeca i Croàcia resten pendents dels tràmits de signatura i ratificació per a que estiguin en vigor.