Andorra i Catalunya presenten un projecte POCTEFA per a impulsar l’estudi de viabilitat de la interconnexió amb tramvia

Segon per la dreta, David Forné, i al seu davant, la consellera Sílvia Paneque, en una reunió de fa unes setmanes (SFGA)

POCTEFA Tramvalira. Amb aquest nom de projecte, Andorra i Catalunya, han presentat la documentació per a accedir a la convocatòria d’inicis d’any del programa europeu de cooperació transfronterera (POCTEFA) creat per a promoure projectes de desenvolupament sostenible en els territoris fronterers d’Espanya, França i Andorra.

L’objectiu de la candidatura és poder accedir als fons europeus per a impulsar els estudis de viabilitat de connexió a través del tramvia lleuger de passatgers entre Sant Julià de Lòria i la Seu d’Urgell. És el primer cop que una entitat andorrana, en aquest cas el Govern, participa com a cap d’un projecte europeu, fet que suposa una gran fita en la integració del país en la cooperació transfronterera i en els mecanismes reguladors dels programes. El projecte també dona resposta als principis bàsics del POCTEFA, entre els quals s’inclouen la cohesió territorial transfronterera i el desenvolupament sostenible del territori.

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha valorat de forma molt positiva la decisió de presentar el projecte transfronterer i que Andorra sigui cap de projecte per primera vegada. “És una mostra clara de la voluntat del Govern per a seguir explorant les millors vies de mobilitat sostenible i millorar la vida dels ciutadans d’Andorra i també d’aquells que viuen fora del nostre país”, ha ressaltat. Actualment, més de 1.600 persones passen la frontera diàriament per a treballar al Principat i ho fan majoritàriament amb vehicle individual. A més, l’eix viari que connecta la carretera alturgellenca N-145 amb la CG-1 pot arribar als 20.000 vehicles en dies d’alta afluència.

La presentació de forma conjunta entre Andorra i Catalunya és fruit de la bona relació transfronterera i de la voluntat dels dos territoris per a millorar la mobilitat i la connexió per via terrestre. La decisió es pren poques setmanes després de la trobada entre el secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, i la consellera de Territori, Habitatge, Transició Energètica i portaveu de la Generalitat de Catalunya, Sílvia Paneque, en què Forné va presentar el projecte del tramvia que el Govern vol impulsar a nivell nacional (entre Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lória) i la possibilitat que aquest es pogués fer arribar fins a la ciutat fronterera de la Seu d’Urgell. Un aspecte que la Generalitat de Catalunya va valorar de forma positiva i, per això, s’ha decidit presentar el projecte a la convocatòria del programa POCTEFA.

La participació d’Andorra en el marc del cofinançament que aporta el programa POCTEFA, es materialitza a través de treballs ja contractats, com pot ser l’estudi sobre el transport segregat actualment en execució, com també a través de finançament dels funcionaris que s’hi assignaran. Si bé Andorra no pot rebre finançament de forma directa d’aquests tipus de programes, la situació podria canviar si finalment s’assoleix un Acord d’associació amb la UE.

Un cop presentada tota la documentació aquesta serà revisada per l’autoritat de gestió delegada del programa POCTEFA que podrà sol·licitar documentació addicional en cas que sigui necessari per a completar la informació. La decisió es preveu que pugui ser pública a principis de la tardor d’enguany.





El programa europeu de cooperació transfronterera (POCTEFA)

Els projectes finançats pel programa POCTEFA són projectes que implementen, a nivell regional, multiregional, nacional o transnacional, plans o estratègies d’acció mediambiental i climàtica elaborats per les autoritats dels estats membres i exigits per la legislació o les polítiques mediambientals o climàtiques específiques de la Unió. A més, cal que estiguin amb coordinació amb almenys una altra font de finançament de la Unió, nacional o privada, i la mobilització d’aquesta altra font. Andorra és la primera vegada que lidera un projecte, però entre el 2014 i el 2020 ha pres part en 45 projectes de cooperació transfronterera.