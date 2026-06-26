Andorra i Catalunya adopten el nou Pla de Treball 2026-2030 per a reforçar la cooperació

El cap de Govern, Xavier Espot, i el president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, han oficialitzat aquest divendres al Palau de la Generalitat, a Barcelona, el nou Pla de Treball 2026-2030, que estableix el marc de cooperació bilateral per als pròxims anys i consolida la relació institucional i transfronterera entre Andorra i Catalunya. Durant la reunió, els dos mandataris han posat en valor el bon funcionament dels grups de treball existents, que han permès impulsar projectes concrets en àmbits d’interès compartit i generar beneficis tangibles per a la ciutadania dels dos territoris. Igualment, han destacat que el nou Pla amplia la seva durada fins als quatre anys, introdueix un calendari de reunions regular i reforça l’estructura tècnica dels equips per a garantir-ne la continuïtat.
El Pla de Treball fixa i concreta els principals àmbits de col·laboració, que abasten sectors estratègics com els reptes transfronterers, la salut, les infraestructures, el medi ambient i la gestió de residus. A més, incorpora nous àmbits de cooperació com l’interior i la seguretat pública, la llengua i la cultura, i els afers socials, amb l’objectiu d’aprofundir en la cooperació institucional i donar resposta a noves necessitats compartides.
En l’àmbit de la mobilitat i les infraestructures, ambdues parts han coincidit en la necessitat de continuar millorant la connectivitat i el desenvolupament de l’aeroport d’Andorra–La Seu d’Urgell, incloent-hi qüestions com l’ampliació d’horaris operatius i l’eventual habilitació com a punt de control internacional. Avui també s’ha avançat en el procés per a realitzar l’estudi del tramvia entre la Seu d’Urgell i Andorra.
En paral·lel, en matèria de salut, han destacat la bona evolució de la cooperació sanitària transfronterera, amb iniciatives com la renovació del conveni de transport sanitari entre els serveis d’emergència i la col·laboració en infraestructures i serveis compartits.
Entre les iniciatives destacades, s’ha posat en relleu l’impuls de projectes estructurants com la creació d’una Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT) per a reforçar l’espai Andorra-Pirineus, així com el desenvolupament d’iniciatives en matèria de cooperació econòmica.
Els dos governants també han coincidit en la importància de continuar avançant en projectes econòmics transfronterers, com la futura Zona Econòmica Especial d’Organyà, i en reforçar la coordinació institucional per a facilitar el desenvolupament d’aquestes iniciatives amb impacte en el territori.
La trobada d’avui s’emmarca en un calendari intens de relacions institucionals i empresarials entre Andorra i Catalunya, amb nombroses reunions sectorials que han contribuït a consolidar una cooperació dinàmica i continuada. En aquest context, destaca la reunió celebrada a Barcelona el desembre del 2024 entre el cap de Govern i el president de la Generalitat, així com les trobades mantingudes durant el 2025 i 2026, inclosa la reunió a Andorra del juny del 2025 i la trobada de febrer del 2026 entre la ministra d’Afers Exteriors i el conseller d’Acció Exterior, en què es va acordar l’adopció del nou Pla de Treball.
Xavier Espot ha aprofitat la trobada per a convidar el president Illa a participar el proper octubre a Andorra a la inauguració de les segones Jornades de cooperació transfronterera, que inclouen un Fòrum empresarial transfronterer, que s’organitzen amb l’objectiu d’impulsar empresarialment la regió pirinenca enclavada entre tres territoris.
La reunió de treball entre ambdues delegacions encapçalada per Salvador Illa i Xavier Espot, ha comptat, a més, per part catalana, amb el conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, la delegada del Govern a Andorra, Anna Vives, i el comissionat per a les relacions interpirinenques, Joan Ganyet; i, per part andorrana, amb la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, així com les ambaixadores Eva Descarrega i Noelia Souque.
L’oficialització del Pla de Treball 2026-2030 «referma el compromís compartit d’Andorra i Catalunya per a continuar aprofundint en la cooperació transfronterera i consolidar un espai de relació estable, estructurat i orientat a resultats en benefici conjunt», assenyalen des de l’Executiu.