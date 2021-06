Andorra i Canadà presenten el programa per a joves Work and Holiday

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i l’ambaixadora de Canadà a Andorra, Wendy Drukier, han presentat aquest dijous l’obertura de la primera convocatòria del programa Work and Holiday –feina i vacances–. Es tracta d’un projecte que ofereix l’oportunitat als joves andorrans de viatjar al Canadà i també a la inversa, amb l’objectiu de conèixer l’altre país i poder treballar-hi.

La ministra Ubach ha destacat que el programa, que en aquesta primera edició té 25 places, vol “promoure i facilitar l’accés dels joves a unes oportunitats que els permetran aprofundir en la comprensió de la cultura, societat i llengües de l’altre país gràcies a una experiència de viatge, treball i vida a l’estranger”.

Per a participar en el projecte s’ha de ser andorrà o canadenc i tenir entre 18 i 30 anys en el moment de la sol·licitud. Les places s’atorguen per ordre d’inscripció i s’obren al públic el 21 de juny a les 15 hores. Si compleixen tots els requisits, els candidats rebran una carta de presentació i tindran un any per desplaçar-se a Canadà i activar el visat Work and Holiday; un cop activat, disposaran d’un any per residir-hi. El cost de participació és de 156 dòlars canadencs.

Drukier ha apuntat que “ens acostem al moment de deixar enrere el pitjor d’aquesta pandèmia i reprendre el nostre estil de vida, rellançant projectes i activitats que vam haver de postergar”. No obstant i degut a les mesures encara marcades per l’executiu canadenc, “ara per ara és necessari que els joves andorrans tinguin una oferta de treball vàlida i vigent abans de poder entrar al país; esperem que aquesta circumstància variï tan aviat com l’evolució de la pandèmia ho permeti”, ha afegit.

Els joves andorrans han d’inscriure’s al programa a https://www.cic.gc.ca/francais/travailler/eic/admissibilite.asp i els canadencs, a https://www.exteriors.ad/ca/work-and-holiday-canada. Per qualsevol precisió o consulta, els interessats poden dirigir-se al Ministeri d’Afers Exteriors.