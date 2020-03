Andorra i 52 estats més membres de les Nacions Unides han demanat al secretari general que es decreti un alto el foc a tot el planeta.

Els 53 signants, entre els quals hi ha els Estats veïns, reclamen a l’organisme que exerceixi com a pol de reunió dels països de la terra, entre els quals aquells on en l’actualitat hi ha conflictes armats en actiu, perquè s’ordeni un alto el foc mentre duri la crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19.