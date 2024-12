Andorra guanya la Copa Pirineus d’Espot

L’equip andorrà, a Espot. Foto: FAE

La Copa Pirineus de categoria U16 i U14 que se celebrava a Espot s’ha tancat aquest diumenge amb un segon eslàlom que ha deixat la selecció andorrana com a vencedora a la classificació final. Avui s’han sumat cinc medalles més a les sis assolides ahir (5+6). Amb 1956 punts, Andorra s’ha imposat a Espanya, que ha sumat 1219, pels 809 de França.

U16 femení: Or de Carlota Comellas

A la categoria U16 femenina Carlota Comellas ha assolit la victòria per davant de la francesa Silou Pouzens i l’espanyola Maialen Ros. 5a ha estat Júlia Capdevila, 7a Anna Raméntol, 14a Vicky Gallerani, mentre que no ha acabat Etna Pou.





U16 masculí: Àlex Comellas, plata

Àlex Comellas ha tornat a estar avui al podi en U16 masculí. L’andorrà ha estat segon, amb Èric Guimerà quart i dins del top10 Aleran Mitjana, 8è, i Alexandre Areny, 9è. Marc Visa ha estat 13è, Llorenç Babi 18è, Roger Delgado 20è, Manel Romo 21è i Guillem Rous 23è. No han acabat Max Figueredo, Max Black, Quim Llort, Aiden Grard i Arnau Escabrós.





U14 masculí: Breitfuss, plata

Podi andorrà en U14 masculí amb Thomas Breitfuss, que ha estat segon entre els espanyols Joaquin Camacho i Carlos Núñez. En 5a posició ha acabat Iker Cerdà, mentre que 6è ha estat Pol Xampeny, 8è Martí Eudal, 9è Aitor Corbalan, 11è Lluc Gacia, 12è Jofre Casal i 22è Max Gabriel. No han acabat Kim Ambor i Jan Fernández.





U14 femení: Ledesma 1a i Capdevila 3a

En la cursa femenina U14, doble presència andorrana al podi amb Paula Ledesma primera i Èlia Capdevila tercera. A més, Martina Aixàs ha estat 6a, Emma Soto 7a, Carla Peris 9a i Naia Antor 11a. No han acabat Chloe Peris, Mia Pintado i Gisela Drets.





Pol Carreras, responsable de l’equip EEBE U16: “Andorra està esquiant bé, es nota que hi ha un projecte molt potent des de la base i, any a any, estem donant passes molt importants endavant”.