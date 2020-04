Andorra ha acceptat participar en un nou assaig clínic que, dirigit pel doctor especialista en epidemiologia assessor del Govern, Oriol Mitjà, permetrà determinar el poder preventiu de la hidorxicloroquina davant la Covid-19. Segons ha explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, en aquest assaig clínic hi participaran altres quatre països i s’iniciarà en les properes setmanes.

Per aquest assaig, s’administrarà hidroxicloroquina -el medicament que s’està fent servir per curar les infeccions de Covid-19- als contactes de les persones que han donat positiu, per veure si el tractament evita que es desenvolupi la malaltia. Els resultats d’aquest assaig tindran diverses repercussions, especialment si finalment aquest coronavirus és estacional i retornés la tardor vinent.

El ministre de Salut ha exposat que si es confirmés el poder profilàctic del tractament tindria moltes aplicacions, entre d’altres podria servir per protegir els col·lectius més vulnerables, si tornes el virus abans no se’n tingui una vacuna -molt difícil que se’n disposi abans de la propera tardor segons Martínez Benazet- es podria protegir la població.

PROVES D’ANTICOSSOS A TOTA LA POBLACIÓ EN LES PRÒXIMES SETMANES

En les properes setmanes s’iniciarà un altre estudi que servirà per determinar el grau d’immunització de la població, que haurà de donar eines i coneixements per començar a definir la “segona fase” per anar obrint poc a poc els diferents sectors d’activitat.

Segons Martínez Benazet, encara s’està dissenyant l’estratègia que se seguirà, però tindrà similituds amb el Centre Intermedi de Control (CIC). Es faran test ràpids que detecten els anticossos. S’espera l’arribada de 150.000 d’aquestes proves, “absolutament fiables”, ha manifestat el ministre de Salut, i que són les mateixes que va fer servir Corea.

L’estudi permetrà conèixer “amb precisió” el percentatge de població que ha estat contagiada i facilitarà dades que serviran en la presa de decisions relatives a l’obertura de l’activitat: quins sectors tenen un major percentatge d’immunitzats, quins menys, etcètera. Segons Martínez Benazet, la reobertura s’ha de fer “de forma molt precisa i amb coneixement”, i aquest coneixement el portarà aquest estudi, un projecte validat pel doctor epidemiòleg Oriol Mitjà.

En aquest punt, el titular de Salut ha assegurat que l’estudi “ens permetrà ser pioners”.

De tota manera, ha demanat a la població “no relaxar-se” en relació a les mesures de confinament i distanciament social perquè, tot i que es va aplanant la corba, hi podria haver un rebrot que “ens posaria en una situació delicada”.