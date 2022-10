Andorra formarà part de la Federació Internacional d’Hoquei Gel a partir del 2024

Andorra es postula per a formar part de la Federació Internacional d’Hoquei Gel com a membre de ple dret. La inclusió permetria disputar el Campionat del Món en l’última divisió, la quarta, i disposar de suport econòmic i tècnic per a promoure la disciplina al país. El president de la Federació d’Esports de Gel, Josep Garcia, va tornar recentment del congrés de l’IIHF, a Turquia, amb esperances de complir l’objectiu.

Assegura que un dels punts més conflictius ha estat el nombre de jugadors sèniors que hi ha al Principat. “Hi ha punts que no complíem com ara que havíem de tenir 60 jugadors sèniors. Aleshores sempre es juga amb la carta del volum de jugadors en funció de la població del país i ja veuen que tenim una ràtio semblant a altres països o, fins i tot, millor i ens han fet veure que seran flexibles en aquest punt i que ens permetran ser membres de ple dret de cara a l’any 2024″.

La Federació disposa actualment de prop de 150 federats, 42 dels quals sèniors. Tenir una lliga pròpia i una pista amb mides olímpiques i tanques de plexiglàs són altres requisits exigits per la Internacional. Garcia confirma que Font-romeu i Puigcerdà seran pistes alternatives quan comencin les obres del Palau de Gel, a la primavera, segons els han informat.

La Federació treballa amb la seva homòloga espanyola per a crear una lliga de segona divisió amb sis equips: l’andorrà, quatre d’espanyols i un de portuguès.