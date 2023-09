Andorra està de festa per Meritxell

Imatge del santuari de Meritxell (Visit Andorra)

Un nou 8 de setembre, el Principat d’Andorra celebra la festivitat de la seva patrona, la Mare de Déu de Meritxell. I com cada any també hi haurà centenars d’andorrans i andorranes que visitaran el santuari que porta el nom de la Verge. Com és habitual, durant tota la jornada hi ha previstos diferents actes religiosos a Meritxell.

Enguany, és un 8 de setembre especial ja que el 2023 coincideix amb el 150è aniversari de la proclamació, per part del Consell General, de la Mare de Déu de Meritxell com a patrona de les Valls. Aquesta, és una jornada d’identitat i de força simbolisme per a moltes persones. És un dia de trobada familiar i que tanca el cicle estival per a donar el tret de sortida al curs escolar, però també el polític.

Que és una data important per al país ho ratifica la presència del secretari d’Estat del Vaticà, Pietro Parolin, l’home de màxima confiança del Sant Pare. El cardenal visita Andorra donant importància a l’efemèride dels 150 anys.





Actes previstos per a la diada de Meritxell

L’activitat al santuari començava amb la missa de l’aurora, a les set del matí, i a les nou, la missa jove, amb els colonistes d’AINA celebrada pel rector d’Encamp, Antoni Elvira.

A dos quarts de deu el síndic general, Carles Ensenyat, farà el seu discurs des de la sala del Consell al santuari, que feia més de vint anys que no s’havia utilitzat. El discurs es podrà seguir en directe per ràdio, televisió i andorradifusio.ad de la mateixa manera que l’ofici solemne de les 11, una eucaristia en honor a la patrona que enguany presidirà el cardenal i secretari d’Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, concelebrada per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, i acompanyada pels sacerdots de les Valls. Els Petits Cantors cantaran la missa de Fauré.

Al migdia es farà la ballada de sardanes amb la Cobla d’Osona. Ja a la tarda hi haurà el concert dels Petits Cantors acompanyats d’una soprano a la primera part. A les set de la tarda es farà l’última missa.

El santuari estarà obert des de la primera missa fins a mitjanit i amb servei de transport gratuït des del torrent del Pregó.





Afectacions al trànsit

Són molts els actes que torna a acollir el santuari de Meritxell i nombroses persones les que s’hi atansen, la qual cosa, comporta afectacions al trànsit. Els carrils lents entre el torrent Pregó i el pont sobre el riu Valira d’Orient estan tallats de les 6 del matí a les 6 de la tarda. Per a accedir al santuari s’haurà de fer servir el servei de bus gratuït o bé pujar-hi a peu.