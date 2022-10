Andorra Esports Clúster i la Johan Cruyff Institute, signen un conveni de col·laboració

Aquest divendres, a Ingeni Coworking Ònix, l’Andorra Esports Clúster i la Johan Cruyff Institute, han fet oficial el Conveni de col·laboració entre ambdues entitats en accions docents. Fruit d’aquest acord, les empreses membres del clúster gaudiran de múltiples avantatges. Destaquen com a principals beneficis els descomptes en programes acadèmics i l’oportunitat que tindran les empreses de realitzar formacions específiques amb la institució educativa.

Les empreses que formin part de l’Andorra Esports Clúster gaudiran també de tenir accés als estudiants de la institució que puguin mostrar el seu interès per a fer pràctiques en les citades companyies i, fins i tot, podran gaudir de l’oportunitat de fer col·laboracions específiques amb la institució educativa per a que els seus estudiants ajudin i col·laborin amb els equips de les empreses del clúster per a resoldre reptes concrets que aquestes tinguin, com per exemple col·laborar en un pla de màrqueting, en la realització d’un estudi concret, entre moltes altres oportunitats i camps.

Posteriorment, el director acadèmic, Víctor Jordàn, Director acadèmic de la Johan Cruyff Institute, ha ofert una ponència sobre la industria dels eSports titulada: “La Indústria dels eSports: el cas de Barcelona. Reptes i oportunitats”. Ponència que cobreix un sectors en creixement com són els eSports.

Josep Marticella, President de l’Andorra Esports Clúster, ha afirmat que “des del clúster pensem que és una gran oportunitat per a les empreses del sector de l’esport poder comptar amb la col·laboració dels estudiants i de la institució per a esdevenir més competitives”.

Per l’altra banda, Víctor Jordàn, comentava que “aquesta col·laboració vol aportar formació, talent i coneixement al sector de l’esport del Principat i permet a la Johan Cruyff està dins la industria esportiva en un país on l’esport ha estat declarat com a Sector d’Interès Nacional”.