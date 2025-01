Andorra es promociona a Fitur amb una àmplia representació del sector turístic

Els expositors a l’estand d’Andorra acompanyats pel ministre, Jordi Torres (Andorra Turisme)

Andorra Turisme i el sector turístic del país són presents, un any més, a la Fira Internacional de Turisme de Madrid (Fitur), un dels esdeveniments més prestigiosos del sector a escala global, que enguany celebra la seva 45a edició del 22 al 26 de gener amb la participació de més de 150 països, 9.500 empreses i una previsió de superar les 230.000 persones.

L’estand d’Andorra, ubicat al pavelló 4 d’IFEMA, servirà perquè els visitants puguin conèixer l’àmplia oferta turística del país: des de les diferents propostes d’allotjaments, activitats i restauració, als esdeveniments més destacats previstos per a aquest 2025. Per aquest motiu, Andorra Turisme està acompanyada d’una quinzena d’empreses.

Precisament aquest matí de dimecres, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha saludat i ha conversat amb totes les empreses presents. A banda de les companyies del sector, també s’han desplaçat fins a Madrid representants dels comuns d’Andorra la Vella i Encamp.





Un Fitur més accessible

La 45a edició de FITUR, que enguany compta amb Brasil com a país soci, introdueix aquest gener novetats remarcables com l’ampliació de la secció FITUR4all dedicada al turisme accessible o l’aposta per la transformació digital, amb la retransmissió en streaming de les sessions professionals i la subtitulació automàtica.

Amb un creixement notable en la participació internacional, FITUR 2025 espera ser una plataforma essencial per a establir noves col·laboracions, descobrir tendències i reforçar la projecció del sector turístic. Andorra, fidel a aquesta cita, reafirma el seu compromís per continuar innovant i adaptar-se a les necessitats d’un sector en constant transformació.