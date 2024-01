Andorra es proclama vencedora del NTE del Trofeu Borrufa

L’equip andorrà que ha guanyat la medalla d’or de l’NTE en la final contra l’equip d’Espanya 1 (organització Trofeu Borrufa)

La pista del Canaro ha acollit aquesta tarda de dimecres el National Team Event (NTE) del Trofeu Borrufa 2024, una de les proves que genera més expectació en la qual les delegacions dels països lluiten per equips en un eslàlom gegant paral·lel, un format que transmet emoció i competitivitat. Són descensos eliminatoris en què van caient els equips fins a quedar només un vencedor.

Andorra es fa amb l’or a l’NTE

En l’edició d’enguany l’equip d’Andorra 1 conformat per Vicky Gallerani i Guillem Rous (U14) i Etna Pou i Jan Visa (U16) s’ha emportat la medalla d’or de l’NTE en la final contra l’equip d’Espanya 1 en un duel molt ajustat, que ha quedat en empat a 2, però que s’ha endut l’equip del Principat en obtenir millor temps. L’equip de la federació espanyola, conformat per Martí Ribas, Gabriel Rodrigue, Laia Cañas i Jana Borda, s’ha adjudicat, doncs, la medalla de plata.

En la petita final per al 3r i 4t lloc, l’equip de França 1 s’ha assegurat la medalla de bronze amb un 3-1, deixant la quarta posició per a l’equip de Gran Bretanya. Prèviament, l’equip Andorra 2 ha estat superat per França 1 en una eliminatòria de quarts de final molt ajustada 2-2 en què també s’ha decidit el passi a la semifinal per la diferència de temps.

Demà dijous es disputaran les proves de supergegant U14 i U16 a les pistes de la Portella del Mig i Les Canals d’Ordino Arcalís a partir de les 10 hores.





Seguiment en directe

Tots els resultats de les competicions es podran seguir cada dia a través de la web www.borrufa.com, on hi haurà un espai dedicat als resultats de les curses a través del cronòmetre que retransmetrà en directe les posicions de cada corredor un cop superada la meta. També es podrà fer un seguiment tant de la competició com dels aspectes més socials a través de les xarxes del trofeu: Instagram i Facebook.