Andorra es posiciona amb l’OSCE per a demanar el final de la guerra de Rússia contra Ucraïna

En primer terme, la ministra d’Exteriors, Imma Tor (SFGA)

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, participa aquesta setmana al 31è Consell de Ministres de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) que se celebra a Malta. La trobada anual d’enguany s’ha centrat en la guerra d’agressió de Rússia a Ucraïna, en el funcionament de l’organisme i en la renovació dels quatre càrrecs principals de l’OSCE.

En el discurs davant del plenari, Tor ha emfatitzat, una vegada més, que la guerra d’agressió de Rússia contra Ucraïna és una “flagrant violació del dret internacional”, que ja han passat més de 1.000 dies “de mort i destrucció”, i per aquest motiu, ha insistit, que “la guerra ha d’acabar”. En aquesta línia, ha fet una crida per a l’ús de tots els canals possibles per a treballar per “una pau justa i duradora” i ha recordat que “el nostre suport a Ucraïna és inequívoc i sòlid”. La ministra ha assegurat, en aquest sentit, que Andorra continuarà treballant des de la “neutralitat activa”.

En aquest sentit, ha ressaltat Tor, el Govern ha col·laborat en l’arribada de refugiats. S’ha mostrat preocupada per les conseqüències humanitàries que té la guerra, especialment contra nens i dones. “Garantir l’accés a una educació de qualitat és essencial per al futur de la joventut ucraïnesa i la reactivació de l’economia del país”, ha dit.

Més enllà de la guerra d’agressió, la ministra d’Afers Exteriors ha destacat el compromís prioritari d’Andorra amb l’educació, tant a nivell nacional com internacional, i així també es va traslladar a l’alt comissionat per a les Minories Nacionals de l’OSCE, Kairat Abdrakhmanov, quan va visitar el país el passat mes de maig. Tor, que també ha participat en un acte paral·lel sobre la igualtat de gènere, ha defensat que les societats no poden ser veritablement equitatives ni justes quan la meitat de la població –dones i nenes– “són sistemàticament excloses de les oportunitats, els recursos i els processos de presa de decisions”.





Reunions bilaterals

En marge del Consell de Ministres de l’OSCE, la ministra ha mantingut trobades bilaterals amb els seus homòlegs de Polònia, Radosław Sikorski, que ostentarà la presidència del Consell de la UE a partir del gener de 2025, i de l’Azerbaidjan, Jeyhun Bayramov, amb el sotssecretari d’Estat d’Afers Exteriors i Cooperació Internacional d’Itàlia, Giorgio Silli.

És previst que aquest divendres mantingui una reunió amb el ministre d’Afers Exteriors de Malta, Ian Borg, que ostenta la presidència de l’OSCE. També ha pogut intercanviar amb els ministres de Bèlgica, Bernard Quintin, de Mònaco, Isabelle Berro Amadei, de San Marino, Luca Beccari, de Xipre, Constantinos Kombos, i acomiadar-se del secretari d’Estat dels EUA, Antony Bilnken.